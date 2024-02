Khen thưởng lực lượng phá án vụ cô gái bị sát hại ở TP.HCM chiều 29 Tết

(VTC News) -

Ngày 15/2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Thủ Đức khen thưởng cho Công an TP Thủ Đức, một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án cô gái mất tích khi chuẩn bị về quê ăn Tết bị sát hại, phân xác ở Khu công nghệ cao TP Thủ Đức.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người ở TP Thủ Đức.

Cụ thể, 5 tập thể được Thành ủy TP.HCM khen thưởng, gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM gửi thư khen, kèm thưởng đối với 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B.

Thành ủy TP Thủ Đức có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị, gồm: Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B thuộc Công an TP Thủ Đức; Phòng PC01, PC02, PA06, PC09 thuộc Công an TP.HCM; Viện KSND TP.HCM và Viện KSND TP Thủ Đức.

Ngoài ra, nhiều cá nhân có thành tích trong việc phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, kết quả điều tra, phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sỹ Công an TP Thủ Đức nói riêng và Công an TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Như VTC News đưa tin, trước đó, chị Th. là công nhân và ở trọ tại hẻm trên đường Quang Trung (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) cùng với người yêu tên là T. Cách đây khoảng 1 tháng, anh T đã về quê ở tỉnh Phú Yên.

Ngày 29 Tết, sau giờ làm ở công ty, chị Th. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để đón Tết. Tuy nhiên, cha mẹ chị Th. chờ nhưng không thấy con gái về nhà và cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Sáng 30 Tết, qua điện thoại di động, anh T nói với gia đình chị Th. là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa khóa ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị Th. bên trong.

Trưa 30 Tết, gia đình chị đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê.

Qua tìm kiếm, người thân không thấy ba lô mà chị Th. thường dùng, điện thoại và chìa khóa xe. Sau đó, gia đình chị Th. đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo.

Khi tiếp nhận báo cáo của Công an TP Thủ Đức, nhận định có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại, Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai khoảng 15h ngày 8/2 (29 Tết), sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó hắn đã sát hại và xâm hại nạn nhân. Tên này chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Th.

Để che dấu hành vi phạm tội, Khoa đã phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.