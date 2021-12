Khai quật bộ xương 2.000 năm tuổi, hé lộ sự chết chóc khi núi lửa phun trào

Người đàn ông đã bị chết chỉ cách biển vài bước chân ở thị trấn La Mã cổ đại giống như Pompeii, thị trấn bị phá hủy bởi vụ phun trào khổng lồ của núi Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ cho rằng, người đàn ông này đang chạy từ bãi chứa thuyền trong thị trấn (thực ra là những mái vòm bằng đá dùng để chứa lưới và thiết bị đánh cá) khi anh ta bị đám mây "pyroclastic" cực nóng vượt qua từ vụ phun trào nhấn chìm Herculaneum với tốc độ hơn hơn 100 km/h.

Francesco Sirano, giám đốc Công viên Khảo cổ Herculaneum, cho biết: “Khi đám mây pyroclastic đến, nhiệt độ lên tới trên 500 độ C- 930 độ C. Thời tiết nóng đến nỗi mọi thứ đều bốc hơi ngay lập tức, giống như người đàn ông này."

Tất cả những gì còn lại bây giờ là xương của người đàn ông, cho thấy anh ta hướng về đất liền khi anh ta ngã ngửa - có lẽ là vì anh ta đã quay mặt về phía đám mây khí nóng và các mảnh vụn núi lửa. Người ta cho rằng, đám mây pyroclastic sau đó đã đưa thi thể người đàn ông này đến mép nước dọc theo bãi biển cổ đại.

Hầu hết những người chết được tìm thấy tại thị trấn Herculaneum (hơn 300 người) đã thiệt mạng trong các vòm đá cách đất liền khoảng 30m, nơi người ta cho rằng họ đã trú ẩn để chờ giải cứu.

Tác giả người La Mã Pliny the Younger đã viết sau thảm họa này rằng, người chú của ông là Pliny the Elder, một triết gia đồng thời là đô đốc La Mã của vùng, đã ra lệnh cho các thuyền hải quân đến Herculaneum để giải cứu người dân ở đó khỏi sự phun trào của núi Vesuvius. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã không thành công và vụ phun trào đã giết chết Pliny the Elder tại thị trấn có tên là Stabiae, cách Pompeii vài dặm về phía nam.

Đầu năm nay, các nhà khảo cổ cũng xác định được bộ xương của một người đàn ông khác được phát hiện tại Herculaneum có thể là một sĩ quan quân đội La Mã đã được Pliny cử đến đó cùng với đội cứu hộ. Tuy nhiên, qua phân tích bộ xương, các nhà nghiên cứu cho rằng, người đàn ông này là một công dân La Mã của thị trấn, chứ không phải là thành viên của đội giải cứu.

Bộ xương vừa được tìm thấy này rất có ý nghĩa trong việc giúp các nhà khảo cổ thêm hiểu biết về thảm kịch phun trào núi lửa và cuộc sống hàng ngày ở thị trấn cổ.