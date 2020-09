Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, Đảng bộ tỉnh An Giang đặt mục tiêu thuộc nhóm dẫn đầu kinh tế khu vực ĐBSCL năm 2025

“Với phương châm Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu.

Chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng đánh giá suốt 5 năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và Nhân dân An Giang với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện.

Đảng bộ Tỉnh An Giang đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội.

“Báo cáo Chính trị của Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Mục tiêu này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ với khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai. Tôi đồng tình và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân An Giang sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đề ra”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Cần lưu ý phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.