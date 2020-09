Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sẽ khai mạc ngày 24/9

Ngày 23/9, Tỉnh ủy An Giang họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày, gồm phiên trù bị (chiều 23/9), phiên khai mạc (ngày 24/9) và bế mạc vào ngày 25/9).

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển".

Chủ đề của Đại hội là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh, khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước.

Trước đó, tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội. Tiêu biểu như: Khánh thành Nhà văn hóa lao động tỉnh; khởi động Dự án tuyến nối tỉnh lộ 91 - tuyến tránh TP Long Xuyên; khánh thành Dự án nâng cấp đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng Tứ giác Long Xuyên (dài 21km, tổng kinh phí trên 994 tỷ đồng); khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh (tổng vốn đầu tư trên 215 tỷ đồng); cất mới 1.000 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá hơn 64,7 tỷ đồng); khởi công trụ sở làm việc Công an tỉnh An Giang (tổng kinh phí 612 tỷ đồng).