Khách du lịch châu Mỹ, châu Á đến Việt Nam tăng vọt

Tổng cục Thống kê vừa công bố lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022. Theo đó, tháng 11, Việt Nam đón được 596,9 nghìn lượt khách, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 11 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 2,954 triệu lượt người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong số đó, du khách đến từ các quốc gia châu Á, châu Mỹ tăng mạnh; khách châu Âu cũng bước đầu hồi phục.

Các thị trường có khách tới Việt Nam trong tháng 11/2022 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Theo Tổng cục Thống kê, tại châu Á, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong tháng vừa qua khi đạt 144.258 lượt người, nâng tổng số khách Hàn trong 11 tháng lên 763.877 lượt người, tăng lần lượt 4.870% và 2.696% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp sau đó là các thị trường Thái Lan (38.878 lượt người), Campuchia (37.596 lượt), Malaysia (29.181), Nhật Bản (26.424), Đài Loan (Trung Quốc),... mức tăng lên tới nghìn phần trăm so với cùng kỳ 2021 bởi năm vừa qua Việt Nam hầu như không đón khách quốc tế.

Tại châu Mỹ, có 47.912 khách Mỹ và 10.516 khách Canada đến Việt Nam, nâng tổng số khách trong 11 tháng lên lần lượt 266.087 và 40.840 lượt.

Ngoài ra, khách quốc tế đến từ một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức,... tăng cao. Đặc biệt, khách Nga có dấu hiệu tăng trở lại khi tháng 11 số lượng khách cao gần gấp đôi tháng 10/2022. Cùng với đó là lượng khách đến Australia cũng tăng so với tháng trước đó.

Nhờ lượng khách du lịch tăng nên doanh thu từ du lịch, lữ hành 11 tháng năm 2022 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 11 tháng năm 2022 của một số địa phương cũng tăng cao, như Đà Nẵng tăng 867%; Cần Thơ tăng 647%; Hà Nội tăng gần 323%; Hải Phòng tăng 261%; TP.HCM tăng 191,6%; Quảng Ninh tăng 52%.