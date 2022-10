Du khách quốc tế trở lại: Rất nhớ Việt Nam sau 2 năm COVID-19

(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Sau hơn nửa năm Việt Nam mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, du khách quốc tế quay lại ngày càng đông. Trong hành trình của mình, nhiều du khách không giấu được cảm xúc vui mừng khi thấy du lịch Việt Nam đã thực sự trở lại bình thường.

Du khách quốc tế cho biết cảm thấy an toàn khi du lịch tại Việt Nam. (Ảnh: Ngô Trần)

Ông Dhananjaya người Sri Lanka là CEO của Công ty Linea Aqua Việt Nam, đang đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của mình đi du lịch Quảng Ninh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Việt Nam của các bạn có rất nhiều cảnh đẹp, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định chọn Quảng Ninh là điểm đến cho cán bộ nhân viên của mình xả hơi sau thời gian làm việc vất vả. Không chỉ đẹp, đất nước Việt Nam còn rất nồng ấm, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt”, ông Dhananjaya nói.

Ông Dhananjaya đang đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của mình đi du lịch Quảng Ninh. (Ảnh: Ngô Trần)

Cũng đến từ Sri Lanka, vợ chồng anh Sankha mới quay trở lại sau khi đại dịch được kiểm soát và Việt Nam mở cửa trở lại. Anh Sankha cho biết, trước đây anh có thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát, anh phải về nước. Quãng thời gian này anh đã vô cùng nhớ Việt Nam và luôn kể về phong cảnh Việt Nam với vợ của mình. Sau khi đại dịch được kiểm soát, người vợ của anh đã quyết định sang Việt Nam sinh sống và làm việc cùng chồng.

“Tôi đã đi rất nhiều thành phố tại Việt Nam rồi và nhận thấy nơi đâu cũng đẹp. Tôi ấn tượng nhất về con người Việt Nam, ai cũng thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi rất thích đi du lịch xuyên Việt, đồ ăn thì mỗi nơi trên đất nước của các bạn lại có một hương vị khác nhau, khiến tôi rất say mê”, anh Sankha nói.

"Thời gian không thể qua Việt Nam vì đại dịch COVID-19, tôi đã rất nhớ đất nước của các bạn", du khách Sankha nói. (Ảnh: Ngô Trần)

Cũng bày tỏ sự yêu mến đất nước Việt Nam, du khách Dinali nói: “Tôi thật sự yêu con người , yêu đất nước Việt Nam, đất nước của các bạn rất đẹp đẽ. Tôi vô cùng hạnh phúc vì có cơ hội được đến đây. Từ những món ăn và ẩm thực của Việt Nam, tôi yêu tất cả mọi thứ ở đây. Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa cùng gia đình của mình”.

Nhận định về du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19, bà Dinali cho rằng Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát rất tốt. Hiện tại, du lịch Việt Nam đã hoàn toàn bình thường như trước khi mở cửa và dỡ bỏ tất cả những hạn chế để tạo điều kiện cho khách du lịch có thể đi vào một cách dễ dàng.

"Tôi hạnh phúc khi được tới Việt Nam", bà Milani, du khách đến từ Sri Lanka bày tỏ. (Ảnh: Ngô Trần)

Đồng tình với quan điểm này, ông Dhananjaya cho biết anh thấy an toàn khi du lịch tại Việt Nam: “Tôi cảm thấy Việt Nam vô cùng an toàn, bởi vì Chính phủ đã làm tất cả những gì có thể làm được như là tiêm vaccine cho tất cả người dân nên chúng tôi cảm thấy du lịch Việt Nam đã không còn trở ngại gì và đang bình thường như chưa có dịch bệnh xảy ra. Tôi sẽ đưa gia đình tới đây và sẽ giới thiệu của tất cả bạn bè của mình tại đất nước Sri Lanka biết về đất nước của các bạn”.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2022 đạt 484,4 nghìn lượt người, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019, khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong khi đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2022 ước đạt 430,9 nghìn tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng 294,9%. Mức tăng ấn tượng cho thấy thấy hai ngành dịch vụ này đang phục hồi tích cực khi các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã trở lại trạng thái bình thường, nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao, đặc biệt trong dịp hè.

Nhìn lại cùng kỳ năm 2020 và 2021, thời điểm nền kinh tế chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, doanh thu của 2 ngành này sụt giảm rất mạnh, trong đó doanh thu lưu trú ăn uống giảm 20,8% trong năm 2020 và giảm 20,2% trong năm 2021; doanh thu du lịch lữ hành lần lượt giảm 60,1% và 64,5%.