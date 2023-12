Kẻ trốn truy nã bị bắt khi chui vào nhà vệ sinh sân bay Nội Bài

(VTC News) -

Ngày 6/12, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ thành công Hoàng Văn Yên (SN 2005, trú bản Hào Nghè, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Theo nhà chức trách, Yên bị bắt khi chuyến bay nhân đạo đưa công dân mắc kẹt tại vùng giao tranh Myanmar đáp xuống sân bay Nội Bài vào 0h20 ngày 6/12.

Hoàng Văn Yên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Yên lợi dụng chuyến bay có đông công dân là người Việt Nam, đều mặc áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang nên hắn nhanh chóng trốn vào khu vực nhà vệ sinh nam tại sân bay. Tuy nhiên, với sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an cửa khẩu Nội Bài, chỉ sau khoảng 30 phút, Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã tiếp cận, khống chế bắt giữ thành công Hoàng Văn Yên tại khu vực nhà vệ sinh sân bay thuộc sảnh đến quốc tế.

Tại cơ quan công an, Yên khai nhận biết thông tin đang bị Công an huyện Tân Uyên truy nã và đã biết thư kêu gọi đầu thú của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Yên lo sợ bị đi tù nên đã lên mạng xã hội tìm, liên hệ với đơn vị tuyển dụng lao động rồi bỏ trốn ra nước ngoài làm thuê bất hợp pháp.

Tại Myanmar, Yên cắt ngắn tóc, cạo lông mày và liên tục thay đổi chỗ ở để lẩn trốn.

Hiện, Hoàng Văn Yên đã được Công an huyện Tân Uyên áp giải an toàn đến nhà tạm giữ Công an huyện để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2022, Yên cùng Lò Văn Sỹ (SN 2003, trú huyện Tân Uyên) thực hiện vụ cướp giật. Công an Tân Uyên khởi tố vụ án cướp giật tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lò Văn Sỹ. Thời điểm đó Hoàng Văn Yên chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra quyết định giao cho người đại diện giám sát để đảm bảo Yên có mặt và làm việc với cơ quan điều tra theo quy định.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, truy tố, Yên bị Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Yên không chấp hành rồi bỏ trốn. Tòa án nhân dân huyện đã đề nghị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Yên.