Kẻ dùng súng tự chế bắn người ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn

(VTC News) -

Tối 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú tại thôn Chẽ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, Giang là chồng cũ của chị Hà Thị Nguyệt (SN 1978). Khoảng 18h ngày 18/11, Giang đến nhà bà Mai Thị My (mẹ chị Nguyệt) ở thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam.

Tại đây, Giang dùng súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn Diện (SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam).

Nguyễn Văn Giang khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ nổ súng khiến anh Diện bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Giang đã bỏ trốn trên xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS 98K1 - 0932.

Đến 17h45 ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Nam, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều và Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Giang khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tại Cơ quan Công an, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định