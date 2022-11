Nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc: Bắt thêm 6 nghi can

(VTC News) -

Sáng 3/11, trả lời VTC News, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc vừa bắt thêm 6 người trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương khiến 6 người thương vong. Đồng thời, tạm giữ thêm 1 ô tô của nghi can.

Tổng số người bị bắt liên quan vụ việc đã lên đến 44 người.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với 6 nghi can vừa bị bắt.

Công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang truy bắt những nghi can còn lại.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, nhóm Võ Văn Lượng (SN 1987, tức Hai Lượng), Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau) mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983) liên quan tranh chấp đất đai.

Đoàn Thiên Long - kẻ được xác định đã trực tiếp nổ súng trong vụ án.

Khoảng 11h20 ngày 27/10, nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 người đi trên 8 ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (tại Tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, một số người trong nhóm của Hai Lượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm Phan Trọng Hải (SN 1998), Nguyễn Anh Thư (SN 1996) thiệt mạng.

Vụ nổ súng cũng khiến 4 người bị thương, gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996), Huỳnh Văn Linh (SN 1993), Lý Quốc Tiến (SN 1987), Dương Việt Hòa (SN 1986).