Israel muốn có 'sự thay đổi cơ bản' đối với biên giới Lebanon

(VTC News) -

Đó là điều Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein hôm 5/1.

Căng thẳng giữa Israel và Lebanon gia tăng kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào Israel ngày 7/10, khi nhóm chiến binh Hezbollah tiếp tục tiến hành một loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Hezbollah, giống như Hamas, bị Israel coi là tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Amos Hochstein tại Tel Aviv hôm 5/1, ông Netanyahu nói rằng các biện pháp an ninh phải được tăng cường ở phía bắc Israel để khoảng 100.000 cư dân sơ tán có thể “trở về nhà của họ, sống trong an toàn và an ninh”.

Theo Times of Israel, nhà lãnh đạo Israel nói thêm: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu này, dù là về mặt ngoại giao, điều mà Israel mong muốn". Ông Netanyahu không đưa ra thông tin cụ thể về bản chất của các kế hoạch.

Theo tờ báo này, ông cũng nói với Hochstein rằng “sau vụ tấn công chết người ngày 7/10, Israel quyết tâm, táo bạo và đoàn kết hơn bao giờ hết”. Hochstein đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden cử tới khu vực này trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah.

Một thông báo được đăng lên tài khoản X (trước đây là Twitter) của ông Netanyahu sau cuộc gặp với ông Hochstein đã nhắc lại rằng Israel “cam kết mang lại một sự thay đổi cơ bản ở biên giới với Lebanon”.

Ngoài các cuộc oanh tạc trên bộ và trên không vào Gaza đã giết chết khoảng 22.000 người Palestine cho đến nay, Israel cũng đã triển khai quân tới biên giới với Lebanon khi nước này tìm cách ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, tương tự cuộc tấn công của Hamas.

Đầu tuần này, Saleh al-Arouri, phó thủ lĩnh có ảnh hưởng của Hamas, thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Thủ đô Beirut của Lebanon. Trong khi Israel, quốc gia hiếm khi bình luận về các hoạt động quân sự, chưa thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom thì thủ lĩnh Hezbollah Hasan Nasrallah đã thề sẽ trả thù nước láng giềng phía nam.

“Chúng tôi không sợ chiến tranh", Nasrallah nói trên truyền hình, đồng thời nói thêm rằng “sẽ không có giới hạn, không có quy tắc” đối với phản ứng của Hezbollah.