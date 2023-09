Ngày 1/9, Tư lệnh Quân đội quốc gia Indonesia (TNI), tướng Yudo Margono và Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI), tướng Listyo Sipit Prabowo đã chủ trì cuộc kiểm tra mức độ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43. Hai bên nhất trí tăng cường liên lạc, phối hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo đảm an toàn, thành công cho Hội nghị.

TNI đã thành lập lực lượng an ninh đặc nhiệm bảo vệ sự kiện lớn này gồm 13.158 binh sỹ. Trong khi đó, POLRI cùng với các lực lượng cảnh sát Thủ đô Jakarta, khu vực Banten và Tây Java cũng mở chiến dịch an ninh với sự tham gia của 6.182 cảnh sát.

Indonesia huy động hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Tại cuộc kiểm tra, tướng Yudo cho biết TNI đã huy động các hệ thống phòng thủ chính (Alutsista), gồm xe chống đạn, trực thăng, vũ khí đặc biệt của đơn vị hạt nhân – hóa học – sinh học…, sẵn sàng bên ngoài Thủ đô Jakarta để ngăn chặn các mối đe dọa từ trên biển và trên không.

Hải quân Indonesia điều động các tàu chiến tuần tra quanh Vịnh Jakarta; trong khi Không quân Indonesia triển khai máy bay tuần tra hàng hải để giám sát các vùng biển.

Khoảng 11 nhóm đặc nhiệm của TNI sẽ được triển khai, gồm nhóm bảo vệ yếu nhân, nhóm an ninh đặc biệt, nhóm sơ tán khẩn cấp, nhóm an ninh mạng, nhóm truyền thông, nhóm an ninh sân bay – cầu cảng…

50 nhân viên thuộc Lực lượng an ninh Tổng thống đại diện cho nhiều đơn vị đặc biệt của TNI đã diễn tập cứu hộ, sơ tán yếu nhân tại khu vực sân bay.

Về phần mình, cảnh sát Indonesia tổ chức diễn tập an ninh chiến thuật, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn như: khủng bố, biểu tình, đe dọa mạng, thiên tai, tắc nghẽn giao thông...

Tư lệnh POLRI, tướng Listyo, nhấn mạnh lực lượng an ninh Indonesia nhận thức được Jakarta là trung tâm các hoạt động kinh tế của đất nước cũng như tập trung hoạt động của chính phủ; Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 sẽ phải thực hiện song song với các hoạt động dân sự ở Thủ đô của Indonesia. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh phải đặt ở mức cao.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này, Indonesia triển khai lực lượng an ninh đông đảo hơn so với Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 ở Labuan Bajo hồi tháng 5/2023. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 có sự tham dự của 19 nhà lãnh đạo, không chỉ gồm lãnh đạo các nước thành viên ASEAN mà còn có lãnh đạo của các nước đối tác với ASEAN. Ngoài ra, có 9 người đứng đầu các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự hội nghị.