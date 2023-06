Indonesia dời địa điểm diễn tập quân sự ASEAN khỏi Biển Đông

(VTC News) -

Các cuộc tập trận phi chiến đấu dành cho các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ban đầu được ấn định diễn ra ở vùng biển cực nam của Biển Đông. Tuy nhiên, mới đây, phía Indonesia thông báo thay đổi địa điểm diễn tập.

Theo đó, người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Widjojono cho biết cuộc tập trận từ ngày 18/9 đến ngày 25/9 sẽ được chuyển hoàn toàn ra khỏi tuyến đường thủy chiến lược tới vùng biển Nam Natuna thuộc Indonesia.

Các tàu tham gia diễn tập quân sự giữa Ấn Độ và các nước ASEAN vào tháng 5/2023 - (Ảnh: Indian Navy)

"Cuộc tập trận này không tập trung vào chiến đấu, vì vậy cũng sẽ phù hợp với khu vực có sự tiếp xúc trực tiếp với người dân", ông Julius Widjojono nói, cho biết cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong và xung quanh đảo Batam ở cửa eo biển Malacca.

Theo quân đội Indonesia - nước chủ trì ASEAN năm nay, việc di chuyển địa điểm là quyết định độc lập và "không có sự can thiệp" từ các quốc gia khác.

Quân đội Indonesia cũng cho biết, Campuchia và Myanmar không trả lời lời mời tham dự một cuộc họp chuẩn bị cho cuộc tập trận được tổ chức vào hôm 19/6 giữa các nước ASEAN.

Trước đó, tại Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ACDFM-20) diễn ra trên đảo Bali (Indonesia) hôm 7/6, tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN đồng ý sẽ tổ chức cuộc tập trận chung vào tháng 9 gần quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông.

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia, đô đốc Yudo Margono, nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông. "ASEAN phải đồng lòng và đoàn kết, để tất cả chúng ta đều đồng ý về an ninh và ổn định của khu vực. Nếu khu vực này ổn định, các tuyến hàng hải an toàn, các chuyến bay an toàn và tất nhiên, sẽ có sự thịnh vượng", ông nói.

Kông Anh