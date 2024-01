Huyện Thường Tín: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 1.756 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra.

Theo đó, năm 2023, kinh tế huyện Thường Tín tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện 1.756,292 tỷ đồng đạt 151,85% dự toán giao và tăng 57,77% so với năm 2022.

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện 4.254,591 tỷ đồng, đạt 178,83% dự toán giao đầu năm và tăng 31,92% so với năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho nhân dân và cán bộ xã Văn Bình. (Ảnh: Công Tâm)

Về Công nghiệp - Xây dựng tiếp tục phát triển nhanh với tổng giá trị đạt 26.465 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2022. Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ đạt 18.653 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022. Nông nghiệp năm 2023 được duy trì và giữ vững, tổng giá trị đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2022.

Trong công tác thuế, tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện 1.756,292 tỷ đồng đạt 151,85% dự toán giao và tăng 57,77% so với năm 2022; Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện 4.254,591 tỷ đồng, đạt 178,83% dự toán giao đầu năm và tăng 31,92% so với năm 2022.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện 3.337,538 tỷ đồng đạt 140,29% dự toán giao, đạt 93,22% dự toán sau điều chỉnh và tăng 14,79% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng năm 2023 đạt 576,195 tỷ đồng, tăng 41,198 tỷ đồng so với năm 2022.

Nổi bật, huyện Thường Tín hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín; giải quyết xong vướng mắc, tồn tại về thu hồi đất, GPMB tại dự án xây dựng cụm công nghiệp Tiền Phong 2 và các trường hợp còn tồn tại thuộc Dự án xây dựng Đường 427 hướng tuyến mới; đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thông xe kỹ thuật Dự án đường Nguyễn Trãi, khởi công các công trình dự án thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện...

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được huyện Thường Tín quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96,8%; 156/162 thôn (làng) tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn (làng) văn hóa, đạt tỷ lệ 96.3%; 04/04 tổ dân phố được công nhận và giữ vững tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 100%; Biểu dương 03 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Thường Tín đến năm 2025. Huyện đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận 09 xã: Duyên Thái, Thắng Lợi, Chương Dương, Quất Động, Văn Phú, Tự Nhiên, Tô Hiệu, Hiền Giang, Nguyễn Trãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã Văn Bình, Nhị Khê, Hà Hồi đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đề nghị, ngay từ những ngày đầu năm 2024, mỗi cán bộ của huyện cần đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Hiện đại hóa nền hành chính công, xây dựng chính quyền số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới...

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ xã Văn Bình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Năm 2023 đã có 70 tập thể, cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua và Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng với các danh hiệu ở phong trào thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.