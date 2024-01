Hưng Yên: Truy bắt kẻ đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra tối 11/1 tại chung cư Lạc Hồng Phúc (tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào).

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 11/1, tại chung cư nói trên, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Quang Sơn (38 tuổi) đã dùng kiếm dài đâm vợ là chị Lê Thị M. (37 tuổi).

Sau khi ra tay, Sơn đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên). Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị nhưng không qua khỏi. Khi biết tin vợ tử vong, Sơn đã bỏ trốn.

Sau khi ra tay với vợ, Đặng Quang Sơn đưa nạn nhân tới bệnh viện. (Ảnh: Chụp từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương truy bắt Sơn.

Trước đó, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ án tương tự. Cụ thể, ngày 7/1, Vũ Đăng Thuỷ (SN 1982, trú thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã ra tay sát hại vợ tại nhà riêng rồi bỏ trốn.

Theo điều tra, Thủy chạy xe máy bỏ trốn đến Lạng Sơn rồi gửi xe tại đó. Hắn tiếp tục bắt xe khách từ Lạng Sơn đến Cao Bằng và di chuyển về thành phố Bắc Kạn.

Sau khi tìm hiểu địa điểm Hồ Ba Bể, nghi phạm đi xe khách đến thị trấn Chợ Rã, bắt xe ôm đến khu du lịch Hồ Ba Bể để lẩn trốn. Thời điểm bị bắt, Thủy đang có mặt tại khu chợ ở thôn Chợ Lèng.

Ngày 9/1, Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt giữ kẻ này. Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy thừa nhận hành vi sát hại vợ. Công an xác định do ghen tuông và bị vợ thách thức, Thủy đã dùng dao chém vợ tử vong.