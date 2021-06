Hơn 116.000 tỷ đồng 'bơm' vào nền kinh tế qua chứng khoán

(VTC News) -

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Thống kê, cùng với xu hướng chung của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán trong nước có nhiều dấu hiệu phục hồi tăng trưởng nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 5, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán ước đạt 116,4 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường cổ phiếu, tại thời điểm ngày 20/6/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.377,8 điểm, tăng 3,7% so với cuối tháng trước và tăng 24,8% so với cuối năm trước. Mức vốn hóa thị trường đạt 6.699,5 nghìn tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 6 (đến ngày 20/6) đạt 32.013 tỷ đồng/phiên, tăng 265,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường đạt 22.428 tỷ đồng/phiên, tăng 302,3%.

Trên thị trường trái phiếu, tính đến cuối tháng 5, có 456 mã trái phiếu niêm yết với giá trị đạt 1.381 nghìn tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh và các sản phẩm khác, quy mô giao dịch bình quân đến ngày 20/6 đạt 34.121 tỷ đồng/phiên, tăng 137,8% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 24.041 tỷ đồng/phiên, tăng 90,9%; số lượng tài khoản giao dịch phái sinh (tính đến tháng 5/2021) đạt 330.2 nghìn tài khoản, tăng 182,4%.