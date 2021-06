Chứng khoán đảo chiều liên tục, nhà đầu tư dồn vào bất động sản

(VTC News) -

Theo Báo cáo đánh giá triển vọng ngành bất động sản nhà ở vừa được phát hành của VNDirect, cả Hà Nội và TP.HCM đều vừa trải qua cơn sốt nhà đất. Theo đó, giá đất trên thị trường thứ cấp tăng mạnh, đặc biệt là đất đô thị tại các quận, huyện ven đô.

Bất động sản liên tục tăng trưởng nóng

Tại Hà Nội, có những khu vực ghi nhận giá tăng đột biến trong 4 tháng đầu năm như giá nhà đất tại Đông Anh tăng 75,5% so với cùng kỳ năm trước, con số này ở Thanh Trì tăng 25,6%. Còn tại TP.HCM, giá nhà đất tại Củ Chi ghi nhận mức tăng 27,7%, Hóc Môn đạt 21,1%.

Giá đất trong những khu vực này tăng mạnh chủ yếu do bị tác động từ các các chính sách như công bố dự thảo quy hoạch sông Hồng và đề xuất đưa 5 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ lên quận, song song với đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua khi dịch COVID-19 bùng phát, không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thế giới bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng nhất. Khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, trong khi chứng khoán, vàng lên xuống bấp bênh, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh thì bất động sản được xem là kênh giữ tiền hiệu quả khi nền kinh tế bất ổn.

Tại Việt Nam, kể từ tháng 3/2020 cơn sốt bất động sản đã liên tục xuất hiện sau 3 đợt dịch vào tháng 1/2020, tháng 6/2020, tháng 1/2021, nhà đất theo đó cũng được thiết lập mặt bằng mới. Các phân khúc từ bất động sản nội đô, ven đô cho đến bất động sản tại các thành phố du lịch đều chứng kiến sự tăng giá từ 20-50%. Cá biệt có những phân khúc bất động sản gắn liền thương mại tăng đến 70%.

Hiện nay, dù đợt dịch lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết liệt dập dịch của Chính phủ cùng với chiến dịch tiêm phòng Vacxin mở rộng, nhiều chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Theo sau đó, thị trường bất động sản cuối năm sẽ tiếp tục có những triển vọng tăng trưởng ấn tượng.

Đất đô thị ven đô, BĐS thấp tầng được săn lùng

Thực tế cho thấy, hiện nay làn sóng nhà đầu tư săn tìm các bất động sản giá trị ngày càng tăng mạnh. Tuy nhiên, không phải sản phẩm BĐS nào cũng được nhà đầu tư hướng đến. Nhà đất ven đô, phân khúc bất động sản thấp tầng thương mại tại các khu đô thị lớn đang trở thành “hàng hot” trên thị trường.

Tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, nguồn cung thấp tầng cũng sẽ tiếp tục khan hiếm, các sản phẩm thấp tầng phải đến năm 2022 mới ra hàng.

Đối với Hà Nội, tình trạng khan hiếm nguồn cung dự án thấp tầng cũng phải đến năm 2022 mới có thể giảm khi một số khu đô thị tại các khu vực xa trung tâm như Đông Anh, Đan Phượng (Hà Nội), Hưng Yên…. ra mắt.

Hiện nay, tại Hà Nội, hầu như không có dự án thấp tầng được mở bán trong 6 tháng đầu năm 2021, nguồn cung trên thị trường đến từ một số dự án hiếm hoi ra mắt từ cuối năm 2020, tuy nhiên lượng hàng này cũng đang dần khan hiếm trên thị trường. Điển hình như dự án Shophouse Him Lam Vạn Phúc do Him Lam Land triển khai, dù mới mở bán trước Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng theo thông tin từ Him Lam Land, gần 90% số lượng nhà phố thương mại tại đây đã được thanh khoản hết. Thậm chí, trên thị trường thứ cấp ghi nhận mức chênh chuyển nhượng lên đến nửa tỷ đồng đối với những căn đẹp.

Đánh giá về triển vọng bất động sản trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết bất động sản vẫn là kênh đầu tư bền vững nhất. Thời gian tới khả năng giá BĐS sẽ vẫn tiếp tục xu hướng tăng do sự khan hiếm về nguồn cung và áp lực từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất cao.

“Trong bối cảnh phân khúc căn hộ chung cư chững lại, thậm chí giảm giá thì biệt thự, liền kề, shophouse trong khu đô thị lại có sự tăng trưởng tích cực. Với dự báo nguồn cung tiếp tục khan hiếm trong khi nguồn tiền rẻ ồ ạt đổ vào sẽ khiến không chỉ bất động sản thấp tầng ven đô mà ngay ở các thị trường tỉnh lẻ cũng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng vào giai đoạn cuối năm”, ông Đính cho biết.