Hôm nay 11/8 bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT 2020

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết thêm, các địa phương đã chuẩn bị xong địa điểm lưu trữ toàn bộ bài thi. Địa điểm làm phách được yêu cầu cách ly và nơi địa điểm chấm thi tự luận (môn Ngữ văn) đảm bảo tổ chức 2 vòng chấm thi độc lập.

Về các môn thi trắc nghiệm, Bộ GD&ĐT đã chuyển phần mềm chấm thi, các thiết bị máy quét, máy tính cho các đơn vị. Các đơn vị sẽ rà soát điều kiện để đảm bảo khi vận hành không xảy ra trục trặc. Bộ GD&ĐT luôn có bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương khi cần thiết.

Các hội đồng thi giao danh sách phòng thi và danh sách thí sinh cho giám thị.

Năm nay Bộ GD&ĐT nâng cấp phần mềm, thêm tính năng hỗ trợ phát hiện và các sửa lỗi. Đây là bước bắt buộc trong quá trình xử lí bài thi trắc nghiệm trước khi chấm bằng máy.

Công tác chấm thi trắc nghiệm kế thừa hiệu quả của năm ngoái, sẽ quét theo từng túi bài thi. Mỗi túi bài thi có tối đa 24 bài được quét. Ngay sau khi bài thi được quét xong sẽ niêm phong lại ngay. Trong toàn bộ quá trình có sự chứng kiến của thanh tra. Việc bảo vệ an ninh an toàn còn có lực lượng an ninh bên ngoài.

Về quản lý, ông Mai Văn Trinh cho biết, Bộ GD&ĐT yêu cầu các hội đồng thi ngay trong ngày hôm qua (10/8) sau khi thi xong phải cập nhật lên hệ thống quản lí thi tình trạng vắng thi của thí sinh. Việc này liên quan đến việc thống kê điểm.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc chấm thi năm nay sẽ được thực hiện theo đúng tiến độ, không vì dịch COVID-19 mà bị ảnh hưởng. Đáp án chính thức các môn thi sẽ được Bộ công bố theo tiến độ chấm thi để phòng ngừa gian lận, chứ không công bố ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng như vài năm trước.

Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ công bố phổ điểm các môn và điểm thi sau khi thực hiện đối sánh với kết quả điểm học bạ của thí sinh. Việc công bố điểm thi sẽ thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của thí sinh.