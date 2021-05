Hội chứng thần kinh kỳ lạ ở Nhà Trắng - Bí ẩn chưa có lời giải của Mỹ

(VTC News) -

Trong 5 năm trở lại đây, các nhà điều tra của Mỹ vẫn không ngừng tìm kiếm nguyên nhân của “hội chứng Havana” – hội chứng thần kinh bí ẩn mà quan chức Nhà Trắng, và những nhà ngoại giao cùng nhân viên chính phủ Mỹ tại nước ngoài, mắc phải. Các nạn nhân cho biết họ bị chóng mặt đột ngột, đau và cảm thấy nặng đầu. Một số người cho biết họ chỉ cần rời sang địa điểm khác trong thời gian ngắn là ổn, nhưng vài người khác phải chịu chứng đau đầu mãn tính, thậm chí là chấn thương não.

Theo báo cáo gần đây của ủy ban Tình báo thuộc Thượng viện Mỹ, số ca nghi mắc hội chứng Havana trên toàn thế giới đang gia tăng. Theo tờ New York Times, có hơn 130 quan chức Mỹ mắc hội chứng thần kinh này trên toàn thế giới trong vòng 5 năm qua và ít nhất một người có triệu chứng trong hai tuần qua. Số liệu trên làm dấy lên lo ngại trong chính quyền Tổng thống Biden, đặc biệt là khi nguyên nhân và cách chữa trị hội chứng Havana vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Hội chứng Havana xuất hiện lần đầu ở các quan chức Mỹ từ 5 năm trước.

“Sự cố sức khỏe bất thường”

"Làm sao có thể chống lại một điều mà bạn không biết rõ?", một quan chức tình báo Mỹ bày tỏ quan ngại về hội chứng thần kinh bí ẩn Havana.

Dưới áp lực từ các nhà lập pháp và nạn nhân của hội chứng Havana, chính quyền Biden đã tăng cường nỗ lực nhằm “xác định nguyên nhân của những sự cố sức khỏe bất thường này", theo tuyên bố của phát ngôn viên tại văn phòng giám đốc cục Tình báo Quốc gia Mỹ (CIA) hôm 18/5.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất khó để xác định chính xác nguyên nhân và triệu chứng của hội chứng Havana. Các nạn nhân mắc hội chứng báo cáo vô số triệu chứng khác nhau. Việc này khiến các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia y tế tranh cãi gay gắt về việc liệu tất cả các trường hợp mắc Havana có xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất hay không.

Nguồn tin của CNN cho biết Chính phủ Mỹ đã tìm ra một xét nghiệm máu có thể phát hiện một số dấu hiệu của hội chứng Havana. Bài xét nghiệm được áp dụng với các sĩ quan tình báo mắc hội chứng thần kinh được phát hiện gần đây, và với ít nhất một trong số những nạn nhân là quan chức thuộc Nhà Trắng. Nhưng chỉ xét nghiệm thì chưa đủ thông tin để đưa ra chẩn đoán rõ ràng về chứng bệnh kỳ lạ này.

Nhiều cơ quan nghiên cứu về hội chứng Havana đang phát triển một loại thiết bị cảm biến có thể phát hiện biểu hiện bất thường nhằm xác định các nạn nhân. Tuy nhiên, công cụ này chỉ giúp phát hiện hội chứng mà không thể bảo vệ hoặc cải thiện tình trạng của người mắc.

Chính quyền Tổng thống Biden đã tăng cường nỗ lực nhằm xác định nguyên nhân gây ra hội chứng Havana. (Ảnh: CNN)

Vũ khí bí mật của nước ngoài?

Hồi tháng 3, viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia của Mỹ báo cáo phát hiện "năng lượng tần số vô tuyến có định hướng" rất có thể là nguyên nhân gây ra một loạt các triệu chứng thần kinh kỳ lạ của hội chứng Havana. Đây được gọi là “thuyết vi sóng”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lưu ý rằng giả thuyết này chưa được khẳng định chắc chắn, một số học giả đã công khai bác bỏ lý thuyết này.

Nguồn tin của CNN cho biết nội dung thuyết vi sóng hoàn toàn chỉ dựa trên các triệu chứng bên ngoài. Thuyết này không đủ thuyết phục do những nạn nhân mắc hội chứng Havana có nhiều triệu chứng đa dạng và khác biệt.

Năm 2014, cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ rằng thông tin tình báo về các vụ quan chức mắc hội chứng Havana từ năm 2012 chỉ ra nguyên nhân của nó có thể là do "một loại vũ khí vi sóng công suất cao có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng trên cơ thể người, bao gồm tổn thương hệ thống thần kinh". Nhưng cơ quan An ninh Quốc gia chưa xác nhận sự tồn tại của loại vũ khí nguy hiểm này, hay thông tin về quốc gia đã phát triển nó.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ rằng hội chứng Havana có thể là do "một loại vũ khí vi sóng" gây ra. (Ảnh: CNN)

Nhiều quan chức Mỹ đặt câu hỏi: làm thế nào mà một loại vũ khí như vậy có thể được nạp năng lượng và nhắm chính xác đến mức chỉ gây tổn thương cho não bộ của mục tiêu. Và vấn đề quan trọng không kém là nếu hội chứng Havana là một cuộc tấn công do con người tạo nên, thì ai hay tổ chức nào đứng sau âm mưu này?

Theo quan chức Mỹ, một số bằng chứng cho thấy Nga có khả năng là thủ phạm do quốc gia này là một trong số ít nước nghiên cứu và phát triển công cụ bị cho là loại vũ khí gây ra hội chứng Havana.

Một số nhà nghiên cứu về Hội chứng Havana nói rằng nếu nguyên nhân của chứng bệnh là do thiết bị tiên tiến từ nước ngoài thì mục đích của việc tạo ra nó là để thu thập thông tin từ các quan chức Mỹ.

"Tôi không biết liệu họ có tình cờ tìm ra một cơ chế cho phép nó (hội chứng Havana) được sử dụng như một hệ thống vũ khí, hay họ chỉ đang cố gắng thu thập (dữ liệu) có tể gây bất lợi cho nước Mỹ", một nguồn tin của CNN nói.

Tới nay, cuộc điều tra về hội chứng thần kinh bí ẩn này vẫn đang tiếp diễn, hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh hội chứng Havana là do các thế lực đối địch với Mỹ tạo ra, hay triệu chứng và cách chữa trị cho những người mắc phải.