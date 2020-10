Hoàng tử Brunei qua đời ở tuổi 38

Hoàng tử Azim, con trai thứ hai của Quốc vương Brunei và người đứng thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng của Brunei, qua đời vào ngày 24/10. Vị hoàng tử này cũng được biết đến là nhà sản xuất phim nổi tiếng ở Hollywood, theo CNN.

Hoàng tử Azim tại một sự kiện của Versace ở New York năm 2013. (Ảnh: CNN)

Chính phủ không tiết lộ nguyên nhân cái chết của hoàng tử. Con trai thứ hai của Quốc vương Brunei nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa cùng dàn khách mời nổi tiếng như Pamela Anderson, Janet Jackson và Mariah Carey.

Hoàng tử Azim đã sản xuất một số bộ phim, bao gồm phim điện ảnh "You're Not You" năm 2014 với sự tham gia của Hilary Swank, và xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực điện ảnh, bất chấp sự phẫn nộ quốc tế đối với những hình phạt hà khắc ở Brunei do quốc vương ban hành.

Tang lễ của cố hoàng tử diễn ra vào 24/10, và cả nước hiện bước vào thời kỳ quốc tang kéo dài 7 ngày.

Các nhà lãnh đạo của một số quốc gia láng giềng đã bày tỏ sự chia buồn với Brunei.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết cố Hoàng tử Azim "được biết đến với sự tốt bụng và hào phóng, cũng như sự cống hiến cho các hoạt động từ thiện, giáo dục và trẻ em".

Trong khi đó, đại sứ quán Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng hoàng tử "sẽ luôn được tưởng nhớ trong sự trìu mến".