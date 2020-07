Hoa khôi Đại học Huế giỏi tiếng Anh, ước mơ làm cô giáo

Tâm đắc nhất với câu nói “Knowledge and kindness are languages that the blind can see and the deaf can hear” – Tri thức và lòng nhân ái là thứ ngôn ngữ mà người mù có thể thấy và người điếc có thể nghe, nữ sinh quan niệm: “Nếu nhan sắc là vẻ đẹp được tạo hóa ban tặng thì tri thức và lòng nhân ái là những định nghĩa cái đẹp mà con người phải thực sự luyện tập và trau dồi trong thời gian dài. Đó mới là giá trị thực sự của một vẻ đẹp”. (Ảnh: NVCC).