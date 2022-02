Hoa hậu Khánh Vân: Tôi là cô gái quá hiền

(VTC News) -

Hoa hậu Khánh Vân quan niệm, mỗi chiếc vương miện sẽ chọn lấy người phù hợp để đội nó lên đầu, tuy nhiên danh hiệu hoa hậu chỉ là sự khởi đầu

Luôn tự tin vì có "hậu phương" vững chắc

- Nhìn lại hành trình và kết quả lọt top 21 Miss Universe, điều gì khiến chị cảm thấy tự hào nhất khi nhắc tới cuộc thi này?

Điều tự hào nhất khi Vân nhắc về cuộc thi đó chính là “tình cảm yêu quý của hậu phương”. Khi tham gia dự thi, Vân đã được tiếp thêm rất nhiều động lực từ tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho mình. Trong hành trình Miss Universe 2021, đã có những lúc Vân gặp áp lực, nhưng chưa bao giờ Vân cảm thấy nản lòng và thiếu tự tin vì Vân biết đã có một “hậu phương” vững chắc luôn ủng hộ và yêu thương Vân. Vân luôn cố gắng và nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

- Chuẩn bị kết thúc 2 năm nhiệm kỳ tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chị sẽ làm gì để tên tuổi luôn "hot" mà không sợ bị khán giả lãng quên?

Kết thúc hai năm nhiệm kỳ nhưng Vân vẫn tiếp tục hoạt động và đồng hành cùng các dự án như khi mình đang đương nhiệm, sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng người kế nhiệm. Bên cạnh đó, mình sẽ cố gắng hoạt động nhiều hơn nữa, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc và chỉn chu nên Vân không sợ bị quên lãng đâu. Chỉ sợ xuất hiện nhiều thì khán giả sẽ “ngán” mình thôi.

- Showbiz Việt hiện nay nhiều Hoa hậu và Á hậu quá, Vân có điểm khác biệt và độc đáo nào để mọi người nhớ tới mình?

Vân có quan niệm thế này, mỗi chiếc vương miện sẽ chọn lấy người phù hợp để đội nó lên đầu. Danh hiệu Hoa hậu là sự khởi đầu, nhưng chính bản thân người đội vương miện mới quyết định vương miện có tỏa sáng hay không. Nhiều người thường áp lực phải làm gì để khác biệt. Vân thì không nghĩ vậy. Tại sao phải gồng mình thế này thế nọ. Vân nghĩ, muốn làm gì thì trước tiên hãy là chính mình cái đã. Khi mình tự tin với những gì mình có, mình mới giới thiệu được với mọi người, mình là ai.

PV:Cụ thể, chị đã có những kế hoạch thế nào để tiếp tục toả sáng?

Hoa hậu Khánh Vân: Hiện tại, Vân cũng đang lên kế hoạch để thực hiện những dự án cá nhân bên cạnh các hoạt động đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Mọi người cho phép Vân giữ bí mật đến phút chót cho bất ngờ nhé.

PV:Không thể phủ nhận, Khánh Vân đã và đang có sự thay đổi tích cực về ngoại hình, đặc biệt là phong cách. Đó có phải là một trong những mục tiêu hướng đến để chị "làm nóng" tên tuổi của mình?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân không có hành động gì để "làm nóng" tên tuổi của mình, chỉ là Vân nghĩ bất cứ ai cũng vậy, theo thời gian mình sẽ hoàn thiện hơn về mọi thứ. Tất nhiên bên cạnh Vân còn có sự đồng hành, giúp đỡ của rất nhiều người trong ekip. Mỗi người một việc, giúp Vân hoàn thiện hơn. Cuộc sống mà, có phát triển, có đi lên thì mới thú vị, không thể cứ đứng yên một chỗ được, mình không tiến thì sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Vân không quá quan trọng chuyện ăn mặc. Nhìn thấy món đồ nào đẹp thì mua về nhà, tìm cách kết hợp với nhau rồi mặc lên người. Vân chỉ cần cảm thấy thật tự tin thì trang phục nào cũng giúp mình tỏa sáng. Mọi người có thể thấy mỗi lần Vân xuất hiện là mỗi hình ảnh khác nhau. Ngọt ngào, dễ thương hay cá tính, sắc sảo, Vân đều thể hiện được thông qua váy áo và lối trang điểm. Chắc chắn vào thời gian tới, Vân sẽ làm mới bản thân nhiều hơn nữa. Vân muốn mình luôn thay đổi để không bị nhàm chán.

- Chị tự tin với đặc điểm gì nhất của mình?

Vân nghĩ đó chính là nụ cười. Nhiều người vẫn hay chê Vân cười bị hô, mắt bị híp nhưng điều đó Vân thấy khá bình thường vì ai cũng có khuyết điểm. Hãy cứ yêu lấy cái khuyết điểm đó rồi biến nó thành cái khác biệt, chính cái khác biệt đó sẽ làm bạn đặc biệt và dần trở nên đẹp hơn.

Cái quan trọng mình cảm thấy như thế nào chứ không phải người ta nhìn mình như thế nào, huống gì gu thẩm mỹ của mỗi người lại càng không giống nhau.

- Với chị, trong năm qua, thành công cũng nhiều nhưng chuyện không vui chắc hẳn cũng không ít. Chẳng hạn như lúc phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt liên quan đến bạo lực học đường, dù đã được “minh oan” nhưng chị có thể chia sẻ, bản thân đối diện với những tin đồn kiểu ấy thế nào?

Để có được thành công thì đâu thể nào đi trên con đường ‘trải đầy hoa hồng” đúng không? Vì vậy, Vân không phủ nhận mình từng gặp nhiều chuyện không vui trên con đường đi đến thành công. Về tin đồn liên quan đến bạo lực học đường, Vân nghĩ đó cũng là một thử thách để bản thân tôi luyện và rèn giũa tính cách, sự mạnh mẽ để đối mặt với dư luận. Vân bình tĩnh xử lí mọi chuyện và học được cách thể hiện thái độ như thế nào để không ảnh hưởng đến danh dự bản thân, hình ảnh bản thân và những người liên quan.

- Ngoài những tin đồn tiêu cực, lúc nào cũng thấy chị tràn đầy năng lượng. Có lẽ may mắn cũng mỉm cười với chị đấy chứ?

Đương nhiên là sẽ không phải lúc nào mình cũng gặp chuyện thuận lợi nhưng chọn đối mặt với nó bằng thái độ tích cực hay tiêu cực là tùy vào bản thân chúng ta. Cùng một vấn đề khó khăn đó nhưng nếu chọn thái độ tích cực, Vân nghĩ bản thân luôn vượt qua tốt hơn khi giữ thái độ tiêu cực. Vì vậy, lúc nào Vân cũng cố gắng giữ trạng thái tinh thần thoải mái, tích cực và năng lượng để bản thân tốt hơn.

- Khánh Vân của thời hiện tại là cô gái như thế nào nhỉ?

Hoa hậu Khánh Vân: Là một cô gái... quá hiền. Vân luôn bị mọi người nói là không có tham vọng, không có sự tranh giành này kia để đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng Vân nghĩ rằng, mọi thứ đã có cái duyên của nó, đôi khi mình muốn cũng không được nên thôi mình cứ vạn sự tuỳ duyên. Vân nghĩ mình là kiểu người sống đơn giản, thích những điều nhẹ nhàng, lãng mạn và không “bi kịch hóa” mọi chuyện.

- Thế nhưng, chị có nghĩ rằng, nếu “hiền” quá và không có tham vọng thì bản thân sẽ trở nên mờ nhạt không?

Mỗi người có một sự lựa chọn, lối sống khác nhau. Vân nghĩ nhạt hay không là do cách cảm nhận của khán giả thôi.

- Ở tuổi 27, chị thấy mình trưởng thành thế nào?

Vân cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, nhìn nhận vấn đề nhiều chiều và xử lí từng bước một. Vân cũng học được cách lắng nghe, sẻ chia và yêu thương nhiều hơn, quan trọng là những bài học trên chặng đường cuộc sống đã giúp có được Khánh Vân đầy mạnh mẽ của bây giờ, nên tuổi 27 với Vân chưa quá trưởng thành nhưng đủ chín chắn để đối mặt với vấn đề xảy ra trong cuộc sống.

Tết đến báo hiệu mình sắp già đi một tuổi

- Một năm mới lại đến, là một người con của Sài Gòn, hương vị Tết đối với chị thế nào?

Với Khánh Vân, hương vị Tết quen thuộc của Sài Gòn chính là hương vị của bữa ăn sum vầy, của cảnh tất bật chuẩn bị cho Tết, và đâu đó là cảnh người người nhà nhà cúng ông Công, ông Táo. Bắt đầu vào 23 âm lịch, Vân đã cảm thấy được mùi vị Tết, cảm nhận Tết.

- Tết trong mùa dịch với chị và gia đình có điều gì khác biệt không?

Đương nhiên năm nay sẽ là một mùa Tết gắn liền với 5K, với khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Nói chung, Tết năm nay không còn được tụ tập đông đúc như hàng năm, để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Nhưng không vì thế mà Tết bớt vui, bớt ý nghĩa, vì Tết ý nghĩa khi chúng ta còn được ở cạnh những người mà mình yêu thương, được nhìn thấy Tết và hưởng không khí tết đầm ấm bên người thân và gia đình.

- Nói đến Tết, chị có câu chuyện gì ấn tượng muốn kể không?

Với Vân thì chắc là những chuyến du xuân cùng với ba mẹ. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Vân vẫn cố gắng giữ thói quen mỗi năm cứ đến Tết là dắt ba mẹ dạo vòng thành phố, ôn lại những kỉ niệm về Tết Sài Gòn xưa và nay. Đó là điều hạnh phúc nhất với Vân khi Tết đến Xuân về.

- Mỗi dịp Tết đến xuân về, chị thường thích làm gì nhất?

Vân thích lì xì cho các cháu trong nhà. Hồi còn nhỏ thì mình nhận lì xì, giờ lớn rồi, lì xì lại cho con cháu, như một cách gửi lời chúc may mắn đến gia đình.

- Vân có thấy sợ hay áp lực về điều gì mỗi khi Tết đến không?

Chắc có lẽ là Tết đến báo hiệu mình sắp già đi một tuổi! Là phụ nữ mà, ai cũng sợ mình già đi. Vì vậy Vân luôn trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, tận hưởng và hết mình.

- Với Tết 2022, chị mong muốn điều gì nhất?

Vân mong muốn mọi người đều an toàn, giữ được sức khỏe tốt để đón một mùa Tết đầy an nhiên. Với Vân, lúc này đây, đủ sức khỏe để ăn bữa cơm sum vầy bên gia đình đã là điều quý giá, Vân cũng hy vọng Tết 2022 sẽ là một mùa Tết an lành, mở đầu một năm mới với khởi đầu tươi sáng.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.