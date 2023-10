HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan

(VTC News) -

Huấn luyện viên Philippe Troussier rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu trong tháng 10. So với danh sách tập trung ban đầu, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú là những cái tên bị loại.

Trong đó, Văn Hậu rút lui từ đầu đợt tập trung do chưa bình phục chấn thương. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội không góp mặt trong loạt trận tháng 9 vì lí do tương tự. Hồ Tấn Tài chỉ thi đấu hiệp 2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa hôm qua (6/10).

Hồ Tấn Tài không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận đấu tháng 10. (Ảnh: Minh Anh)

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ 2/10 tại Hà Nội. Nhóm cầu thủ của CLB Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội FC và Hải Phòng hội quân muộn do thi đấu Siêu cúp Quốc gia, AFC Champions League và AFC Cup. Hôm nay (7/10) là ngày đầu tiên HLV Troussier có đầy đủ lực lượng. Trong những ngày tập trung đầu tiên, nhà cầm quân người Pháp phải gọi thêm một số cầu thủ U18, U20 để đủ quân số thực hiện các bài tập chiến thuật.

Tối nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế đầu tiên của loạt trận tháng 10. Thầy trò HLV Troussier sẽ chạm trán đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10/10 và gặp Uzbekistan ngày 13/10. Sau đó, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Hàn Quốc, thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 17/10.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh, Phạm Văn Luân, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Đức Chiến

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc