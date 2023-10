HLV Troussier đưa Công Phương lên tập cùng đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trong buổi tập tối qua (5/10), đội tuyển Việt Nam xuất hiện một cầu thủ mới, không có trong danh sách triệu tập 33 người cũng như nhóm 5 cầu thủ trẻ ban đầu được đưa lên tập cùng. Đó là tiền vệ Nguyễn Công Phương.

Công Phương hiện đang tập trung cùng đội tuyển U18 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải giao hữu tại Hàn Quốc. HLV Philippe Troussier đồng ý cho Công Phương tập cùng các đàn anh theo đề xuất của HLV Hoàng Anh Tuấn để cầu thủ này có thêm trải nghiệm.

Công Phương là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, từng là thủ quân các đội tuyển U16 và U17 quốc gia. Cầu thủ người Hải Dương sinh năm 2006, khoác áo CLB Viettel và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia 2023.

Tiền vệ U18 Việt Nam Nguyễn Công Phương.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng triệu tập Công Phương lên đội tuyển Olympic Việt Nam trước ASIAD 19. Dù vậy, cầu thủ này không có tên trong danh sách tham dự giải.

HLV Troussier đồng ý cho Công Phương lên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam một phần do chưa có đủ quân số. Những thành viên của Hà Nội FC và CLB Hải Phòng chưa có mặt do bận thi đấu cúp châu Á, trong khi các cầu thủ của Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia diễn ra hôm nay 6/10.

Do đó, HLV Troussier gọi thêm 5 cầu thủ U20 là Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Huy để tập cùng các đàn anh trong những ngày đầu. Nhóm 5 cầu thủ bổ sung này không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam.

Ngày mai 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số. Ngày 8/10, thầy trò huấn luyện viên Troussier lên đường sang Trung Quốc, thi đấu giao hữu với đội chủ nhà ngày 10/10 và gặp Uzbekistan ngày 13/10. Tiếp đến, đội tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc và đá giao hữu với ĐTQG nước này ngày 17/10.