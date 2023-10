Văn Toàn nỗ lực hòa nhập, lấy lại cảm giác thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày tập thứ ba của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10 có sự điều chỉnh bất chợt. HLV Troussier lùi lịch buổi tập chiều về tối muộn. Trong giai đoạn đầu của buổi tập, nhà cầm quân người Pháp cho cầu thủ tập phối hợp nhóm, di chuyển và bài tập dứt điểm.

Buổi tập này tiếp tục vắng mặt các cầu thủ của Hà Nội FC, Hải Phòng do bận thi đấu cúp châu Á và CLB Công an Hà Nội, Thanh Hóa do tập trung cho Siêu cúp quốc gia.

Văn Toàn trong buổi tập tối 5/10.

Tiền đạo Văn Toàn là một trong những cái tên nổi bật nhất. Cầu thủ này nhận nhiều hoài nghi về phong độ. Trong thời gian thi đấu tại Hàn Quốc, Văn Toàn hiếm có cơ hội ra sân. 4 tháng gần nhất, anh mất hút khỏi đội hình Seoul E-Land. Tuy nhiên, HLV Trousier vẫn tạo điều kiện cho anh tập trung đội tuyển quốc gia.

Ở bài tập phối hợp nhóm, Văn Toàn di chuyển tương đối ổn. Bài tập này gồm 2 nhóm cầu thủ, quây lại thành vòng tròn. Bên có bóng sẽ cố gắng di chuyển linh hoạt để duy trì khả năng kiểm soát bóng.

Ở bài tập thứ hai, HLV Troussier bố trí nhiều hình nhân ở khu vực trước và trong vòng cấm. Nhiệm vụ của các cầu thủ là phối hợp trung lộ, đưa bóng vào nách hàng thủ đối phương trước khi căng ngang cho đồng đội phía trong dứt điểm. Văn Toàn bộc lộ những vấn đề về cảm giác bóng. Anh nhận bóng chưa thực sự hoàn hảo, chuyền không đúng mục tiêu và đặc biệt là những cú dứt điểm chưa đủ sắc.

Văn Toàn nỗ lực lấy lại trạng thái tốt nhất.

Việc thiếu trải nghiệm thi đấu trong thời gian dài ảnh hưởng không nhỏ đến cựu cầu thủ HAGL. HLV Troussier từng phản ánh vấn đề này của Văn Toàn và Công Phượng ở đợt tập trung tháng 9, đồng thời khuyên họ tìm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Vừa qua, Văn Toàn quyết định trở lại Việt Nam để khoác áo CLB Nam Định. Thời gian tập luyện chưa đủ lâu để Văn Toàn lấy lại cảm giác tốt nhất. Tuy nhiên, anh cần nhanh chóng đạt phong độ cao, lấy lại vị thế ở đội tuyển quốc gia. Bởi lúc này, HLV Troussier coi đợt tập trung tháng 10 là cơ hội cuối cùng để chốt quân số cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 tháng 11 tới.