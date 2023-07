Hầu hết hồ thủy điện lớn đã đủ nước phát điện, chuẩn bị đón lũ

(VTC News) -

Theo thông tin từ A0, đến thời điểm đầu tháng 7/2023, trong thời gian tới, khu vực miền Bắc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn lũ chính vụ, lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến sẽ tăng cao hơn so với thời gian qua. Vì vậy, các nhà máy thủy điện miền Bắc cần phải được điều chỉnh huy động cao, vừa để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Hầu hết các hồ thủy điện lớn đã đủ nước để phát điện. (Ảnh minh họa: Vietnamplus)

Cụ thể, ngày 8/7/2023, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về thấp, giảm nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.

Bên cạnh đó, khu vực miền Nam cũng đã chuyển hẳn sang mùa mưa, thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài làm tiêu thụ điện ở miền Nam không còn tăng cao, đồng thời mức nước các hồ thủy điện ở miền Nam đã có nhiều cải thiện.

Vì thế, trong giai đoạn lũ chính vụ, các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí trong hệ thống điện Quốc gia cần điều chỉnh công suất phát ở mức phù hợp diễn biến thủy văn thực tế các hồ thủy điện, đồng thời đảm bảo theo quy định vận hành thị trường điện. Mặc dù vậy, để đảm bảo an ninh cung cấp điện trong thời gian tới, đồng thời dự phòng cho tình huống nắng nóng cực đoan bất thường, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đề nghị các đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí vẫn phải đảm bảo khả dụng tổ máy và sẵn sàng nhiên liệu để đảm bảo đáp ứng khi hệ thống có nhu cầu huy động.

