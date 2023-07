Nước ồ ạt về các hồ thủy điện miền Bắc, sản lượng điện tăng mạnh

(VTC News) -

Trả lời VTC News, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, những ngày qua, hệ thống điện miền Bắc đã cơ bản trở lại trạng thái vận hành bình thường, khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải đạt trung bình 451,6 triệu kWh mỗi ngày. Ngày cao nhất có thể lên tới 470 triệu kWh với công suất đỉnh của hệ thống điện khoảng 23.000 MW.

Riêng ngày 5/7, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 858,1 triệu kWh, tăng 1,6 triệu kWh so với ngày 4/7. Trong đó, thủy điện đạt khoảng 262,2 triệu kWh, nhiệt điện than 419,2 triệu kWh, tuabin khí (gas + dầu DO) 81,2 triệu kWh, điện gió 11,5 triệu kWh, điện mặt trời Farm huy động 50,2 triệu kWh, nhập khẩu điện 0,5 triệu kWh, nguồn khác 2,0 triệu kWh.

Các nhà máy thuỷ điện đã tăng công suất phát điện. (Ảnh EVN)

Đặc biệt trong ngày 5/7, một số tổ máy gặp sự cố đã khởi động, hoà lưới trở lại như Nhiệt điện Mông Dương 1 khởi động L2A; Nhiệt điện Thái Bình 2 ngừng sự cố S1 do sự cố hệ thống nước làm mát đêm qua, đã khởi động lại lúc 04h57 ngày 6/7.

Như vậy tính đến sáng 6/7, không còn tổ máy nhiệt điện than nào ngừng hoạt động vì sự cố ngắn ngày. Đến chiều muộn 6/7, mực nước tích của nhiều hồ thủy điện lớn đã cách xa mực nước chết 17 - 24 m.

Hiện sản lượng nước tích trong hồ miền Bắc có thể sản xuất sản lượng điện tương đương 2.161 triệu kWh, trong đó các hồ thủy điện đa mục tiêu là 2.038 triệu kWh. Sản lượng thủy điện theo nước về của các hồ ở miền Bắc trong ngày 4/7 đã lên tới 124 triệu kWh, riêng các hồ đa mục tiêu là 80,6 triệu kWh.

Cũng đến ngày 5/7, Nhà máy thủy điện Lai Châu đã được huy động phát điện với sản lượng đạt khoảng 20,78 triệu kWh, Nhà máy thủy điện Hoà Bình đạt khoảng 16,63 triệu kWh, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đạt khoảng 8,15 triệu kWh, nhà máy thuỷ điện Thác Bà đạt khoảng 0,35 triệu kWh .

"Hiện Bắc Bộ đang vào mùa lũ, lưu lượng nước về các hồ tiếp tục tăng nhanh từng ngày. Do vậy, Cục Điều tiết điện lực đã có chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian tới tăng cường huy động phát điện đối với Nhà máy thủy điện Lai Châu để tránh xả tràn. Các nhà máy thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình tăng phát điện để đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện nhỏ ở miền Bắc sẽ tăng công suất phát điện do lượng lượng nước về nhiều", ông Hoà nói.

PHẠM DUY