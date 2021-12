(VTC News) -

Phút 75, HLV Alexandre Polking có quyền thay đổi người chưa có tiền lệ tại AFF Cup 2020. Ông rút thủ môn chính Siwarak Tedsungnoen ra nghỉ để thay bằng Kawin Thamsatchanan. Đây là trận thứ hai liên tiếp Thái Lan thay thủ môn.

Ở bán kết lượt về với tuyển Việt Nam, thủ môn Chatchai Bootprom ra nghỉ để nhường chỗ cho chính Siwarak, nhưng đó là trận đấu Chatchai rời sân bất đắc dĩ vì chấn thương. Còn trong trận tối qua, HLV Polking thay thủ môn vì ông muốn như thế.

Nhà cầm quân người Đức thay vị trí hiếm ai dám thay nhất, ở trận đấu quan trọng nhất: chung kết.

Video: Thái Lan 4-0 Indonesia

Nước cờ của Polking

Quyết định thay thủ môn giữa trận vì bất cứ lý do gì ngoài chấn thương, đều nên được nhìn nhận là dũng cảm.

Tại EURO 2020, HLV Roberto Mancini từng thay thủ môn số 2 Salvatore Sirigu vào sân ở những phút cuối trận Italy gặp Xứ Wales để học trò tận hưởng bầu không khí thi đấu, nhưng Mancini chỉ làm điều này ở trận cuối vòng bảng, khi Italy đã nắm chắc ngôi đầu.

Điều đó khác với quyết định của Polking. Ông cho Kawin vào sân ở phút 75 trận chung kết lượt đi, khi Indonesia đang gây áp lực. Nếu Kawin mắc sai sót, nhận 1, 2 bàn thua dẫn đến cục diện lượt về xáo trộn, ông sẽ chịu sức ép lớn.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam ôm động viên Kawin.

Tuy nhiên, cựu HLV CLB TP.HCM vẫn cho Kawin vào sân bởi hai lý do. Thứ nhất, Kawin là thủ môn giỏi. Dù đã lâu không thi đấu do chấn thương và không cạnh tranh được ở OH Leuven, song Kawin vẫn là công thần trong giai đoạn thăng hoa của Thái Lan thời Kiatisak Senamuang.

Về chuyên môn, Kawin không kém, thậm chí nhỉnh hơn Siwarak. Tất nhiên, yếu tố thiếu hụt của Kawin lại quan trọng nhất cho một trận chung kết, đó là cảm giác bóng.

Nhưng Polking vẫn mạo hiểm bởi lý do thứ hai: ông tin tưởng tuyệt đối vào thế trận của Thái Lan. "Voi chiến" đủ khả năng áp đảo để Indonesia không thể thấy đường vào cầu môn của Kawin. Polking đã đúng bởi 20 phút cuối trận, Indonesia chỉ có 1 pha hãm thành đáng xem, và tình huống ấy cũng được Kawin "xử gọn" nhờ sự tinh quái.

"Tôi không có ý thiếu tôn trọng Indonesia. Tôi làm thế chỉ để giúp Kawin có niềm hạnh phúc ở trận này, bởi bố của cậu ấy đã mất ngay trước trận", HLV Polking giải thích. Chiến lược gia người Đức đã có mũi tên bắn trúng hai đích: có kết quả tốt, đồng thời tạo dựng bầu không khí đoàn kết cho Thái Lan.

Đẳng cấp Chanathip (số 18) vượt trội Đông Nam Á.

Hành động nhân văn ấy chỉ có thể đến khi Thái Lan quá mạnh so với đối thủ. Sự áp đảo và vượt trội Indonesia giúp người Thái có thể làm mọi thứ mình muốn, kể cả những hành động phi chuyên môn, hàm chứa rủi ro cao.

Thái Lan quá mạnh

HLV Polking đã thay 7/11 vị trí trong đội hình xuất phát ở trận chung kết lượt đi so với cuộc so tài với Việt Nam trước đó 3 ngày. Tristan Do, Phillip Roller trấn giữ hai cánh, Elias Dolah đá chính ở hàng thủ, Bordin Phala xuất phát ở cánh trái, Weerathep Phompan đá trung tâm. Đây là những cầu thủ không được dùng ở các trận then chốt trước đó.

Nhưng với đội hình phụ, Thái Lan không cho Indonesia cơ hội phản đòn. Ngay phút đầu tiên, Bordin Phala đã đi bóng qua 2 hậu vệ Indonesia để dứt điểm cận thành. 1 phút sau, đến lượt Phillip Roller chuyền ngang vừa tầm để Chanathip Songkrasin đặt lòng tung lưới Nadeo Argawinata.

Bordin Phala (số 11) vượt mặt hậu vệ Indonesia.

Khác biệt ở đây là gì? Chơi với nhân tố nào, chiến thuật hay tâm thế nào, Thái Lan cũng lên bóng bài bản, nhuần nhuyễn và rất hiệu quả. Tổ chức đội hình của Thái Lan không hề rối loạn khi có thêm Weerathep, Bordin Phala, hay sau đó là Thitiphan Puangchan.

"Voi chiến" giày xéo đối thủ trong 30 phút đầu với 80% thời lượng cầm bóng, tấn công ào ạt trong hiệp 2 và có thêm 3 bàn nữa. Gần như cứ đẩy cao đội hình gây áp lực, Thái Lan lại có bàn thắng. Đối thủ của thầy trò Polking đã cầm chân Việt Nam, hạ chủ nhà Singapore và Malaysia.

Indonesia có khát vọng và sự khó lường, nhưng như thế là quá ít để đối đầu với đội bóng được tổ chức tốt như thể lập trình như Thái Lan.

Màn hoán đổi Siwarak và Kawin không chỉ là nghĩa cử nhân văn, mà cũng là thông điệp Polking gửi tới đối thủ. Thái Lan dù có dùng tới thủ môn thứ ba đi nữa, Indonesia cũng không có cơ hội. Đội hình của Thái Lan quá dày với nhân tố chất lượng đầy ắp các tuyến.

HLV Polking khẳng định: "Khi cầu thủ quá giỏi, việc làm HLV trở nên rất dễ dàng". Đó là điều HLV Shin Tae-yong không có. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã lên phương án phòng ngự phản công kỹ lưỡng, nhưng cú đá cận thành lên trời của Alfeandra Dewangga ở phút 41 cho thấy rất rõ chênh lệch đẳng cấp giữa cầu thủ hai bên.

Thái Lan có đủ cầu thủ để Polking lựa chọn, thậm chí có thể xếp bất cứ đội hình nào, "Voi chiến" cũng sẽ đánh bại Indonesia. Bóng đá Thái Lan vẫn có nền tảng lực lượng đủ mạnh để có thể vô địch AFF Cup nếu muốn.