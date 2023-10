Hai công an ở TP.HCM bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Chiều 16/10, trả lời VTC News, lãnh đạo quận 12 (TP.HCM) cho biết, cơ quan chức năng hiện đang điều tra, xác minh vụ người đàn ông hơn 60 tuổi cầm hung khí tấn công các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Đại diện UBND quận 12 xác nhận trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp xảy ra vụ việc người đàn ông tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

"Trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12 xảy ra vụ việc hai công an và bảo vệ dân phố bị một người đàn ông tấn công. Lực lượng Công an đang lập hồ sơ điều tra, làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo này nói.

Ngày 15/10, người dân trong hẻm đường T.T.H.21 (phường Tân Thới Hiệp) nghe tiếng la hét, sau đó, chứng kiến hai công an và một bảo vệ dân phố bị tấn công.

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong khi hung thủ bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Nguyên nhân được xác định người đàn ông nói trên có tranh chấp dân sự và lực lượng chức năng xuống tận nơi cư trú để tìm hiểu, xác minh vụ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì người đàn ông bất ngờ cầm hung khí tấn công.

Trước đó, ngày 15/7, tại quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc công an bị tấn công khi đang ngồi trong trụ sở. Cụ thể, khoảng 11h15, Nguyễn Đức An (SN 1981, ngụ phường 16 quận Gò Vấp) xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, dùng kéo đâm cán bộ đang trực ban.

Tại cơ quan công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an. Công an nhận định, nguyên nhân của hành vi trên của là do An bị ảo giác ma tuý.