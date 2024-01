(VTC News) -

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có thông báo tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, quận sẽ tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội.

Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 9/2/2024 (30 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 23/2/2024 (14 tháng Giêng).

Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán 2024.

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị, UBND các phường trên địa bàn chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho Nhân dân và du khách.

Phố đi bộ Hoàn Kiếm bắt đầu hoạt động chính thức từ 1/9/2016. Thời gian hoạt động từ 19h tối thứ Sáu đến 24h tối Chủ nhật hàng tuần tại các khu phố cổ Hà Nội và quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Trong thời gian phố đi bộ Hoàn Kiếm hoạt động sẽ có cảnh sát phân luồng, cấm toàn bộ phương tiện là xe cơ giới, xe thô sơ vào 16 phố gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường phía Hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Phố Hồ Hoàn Kiếm, Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ – Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ ngõ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Trong đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 32 điểm. Ngoài quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên có hai điểm bắn, mỗi quận, huyện, thị xã có một điểm. Trong đó, thành phố có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút kéo dài từ 0h đến 00h15 ngày 10/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn). Tổng kinh phí được tính toán cho hoạt động này khoảng 30 tỷ đồng. Hà Nội yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...