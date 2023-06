Hà Nội nắng như đổ lửa, phố đi bộ Hồ Gươm cuối tuần vắng hoe

Hôm nay (6/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn nhiều. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ, khác lạ so với thường ngày.