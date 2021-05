Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 2 huyện có ổ dịch COVID-19

(VTC News) -

Chiều 7/5, Thượng tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị này đang tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 2 huyện Đông Anh và huyện Thanh Trì.

"Theo chỉ đạo của Bộ Công an, những quận, huyện là vùng dịch phải cách ly sẽ tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp. Đến khi nào dịch được kiểm soát tốt, an toàn và hết cách ly sẽ cấp căn cước trở lại cho người dân bình thường", Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội nói.

Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại huyện Đông Anh, Thanh Trì. (Ảnh minh họa)

Theo Thượng tá Trần Đình Nghĩa, những quận, huyện khác trên địa bàn thành phố vẫn thực hiện cấp căn cước cho người dân nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K (khoảng cách, khử khuẩn, khẩu trang, không tập trung, khai báo y tế) do Bộ Y tế ban hành.

"Cán bộ công an sẽ liên tục hướng dẫn, nhắc nhở những người dân đến làm căn cước công dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định. Chỉ khi nào vào chụp ảnh mới bỏ khẩu trang nên vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch", Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho hay.

Từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố TP Hà Nội có 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 38 ca mắc COVID- 19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh).

Sáng nay, ngành y tế ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì). Trong số này có 6 bệnh nhân, 4 người nhà bệnh nhân. Hiện tại, cả 2 bệnh viện này đang thực hiện phong tỏa, gần 8.000 người sẽ cách ly tại các cơ sở để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.