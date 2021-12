Hà Nội: Kiểm tra khách đang ăn nhậu, phát hiện 4 người dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 4 người dương tính SARS-CoV-2 tại quán Monaza 194 Trần Duy Hưng.

Hiện nhà hàng trên đang tạm phong toả để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người.

Theo báo cáo của Công an phường Trung Hòa, vào khoảng 23h45 đêm 8/12, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa phối hợp UBND phường Trung Hòa tuần tra, giải quyết hàng ăn sau 24h và các cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 trên đường Trần Duy Hưng. Khi đến gần nhà hàng Monaza ở 194 đường Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn nhưng cửa ngách có người đi ra vào, nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

Lúc này, Ban chỉ huy Công an phường đã báo cáo chỉ huy Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở giải quyết. Sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng đội Quản lý hành chính, đội CSGT, trật tự Công an quận kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Monaza.

Lực lượng chức năng xét nghiệm COVID-19 với những người liên quan.

Ban đầu xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng một và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh này. Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với công an phường test nhanh COVID-19 đối với số khách tại cơ sở.

Đến 5h cùng ngày, việc test nhanh COVID-19 mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng công an phường đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ.

Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng. Hiện toàn bộ khách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR trong nhà hàng.

Báo cáo của lực lượng chức năng nêu rõ, cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí T., sinh năm 1983, làm chủ; ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê. Trong đó tầng B1, tầng 1, 5, 6, 10, 11, 12 kinh doanh hàng ăn và cà phê; tầng 2 đến tầng 4 kinh doanh karaoke; tầng 7 đang sửa chữa để không; tầng 8 là bếp.

Địa bàn phường Trung Hòa thuộc cấp độ dịch số 1 nên các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép hoạt động bình thường nhưng hoạt động karaoke vẫn chưa được phép đón khách.

Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này trong công tác phòng, chống dịch, lần lượt phạt 15 triệu, 45 triệu và 20 triệu. UBND quận cũng đã đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà hàng nhiều lần, mới đây nhất là hôm 2/12. Đồng thời công an phường Trung Hoà cũng có văn bản tham mưu UBND quận Cầu Giấy thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, Công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

"Đối với cơ sở kinh doanh này, công an phường Trung Hòa đã lập biên bản rất nhiều lần. Trong những lần đó, để đối phó với lực lượng chức năng, chủ quán Monaza này còn cắt hết hệ thống camera của nhà hàng, đóng cửa khi thực khách và khách hàng đang ăn uống, hát hò", lãnh đạo Công an phường Trung Hòa chia sẻ.