Hà Nội có 3 ca dương tính với COVID-19

(VTC News) -

Tối 28/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội họp trực tuyến với các quận huyện, phường, xã, thông báo tình hình dịch trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, liên quan đến BN 1553 tại Quảng Ninh, hiện tại Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp thuộc diện F1. Trong đó 8 trường hợp là người cùng tham dự hội nghị điện máy miền bắc ngày 19/1 tại KS Mường Thanh Luxury Hạ Long; 2 trường hợp là người cùng tham dự bữa liên hoan tất niên cảng vụ, 1 nhân viên chụp X quang tại bệnh viện VinMec), hiện tại đã có 10/11 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Bệnh viện Công an TP, 1 trường hợp ở huyện Chương Mỹ đang được đưa từ Sơn La về.

Đáng chú ý, liên quan đến ca bệnh này, huyện Sóc Sơn cho biết có 1 trường hợp ở xã Kim Lũ đã dương tính lần 1 với COVID-19. Trường hợp này là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn và có tiếp xúc với BN 1553. Huyện rà soát xác định 24 F1, 222 F2 và 500 trường hợp F3.

Hai trường hợp ở Sóc Sơn và Tây Hồ có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19

Quận Tây Hồ cũng báo cáo về 1 trường hợp cũng là nhân viên an ninh vân bay Vân Đồn (thường trú tại phố Tứ Liên) cũng có kết quả dương tính lần 1 trong sáng 28/11. Quận đã rà soát 10 F1, 33 F2, 37 trường hợp F3. Trường mầm non Tứ Liên (liên quan đến 1 trường hợp F1) đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn xác nhận, trên địa bàn TP vừa ghi nhận một ca dương tính mới.

Cụ thể BN L.A.T. (BN 2001, F1 BN dương tính tại Hải Dương, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, Hải Dương, hiện đang trọ tại địa chỉ số 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, TP. Hà Nội), bệnh nhân đi học ngoại ngữ tại Hà Nội.

Ông Tuấn cho biết thêm, ngày 27/1 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 28/1 bệnh nhân được thông báo có kết quả dương tính với COVID-19.