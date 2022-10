Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe doạ, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng

(VTC News) -

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoảng 10h ngày 28/9, cô giáo T.T.H., chủ nhiệm lớp 2A1 nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, nhận là người nhà của học sinh N.T.T. xin cho con về sớm.

Tuy nhiên, theo quy trình đón trả trẻ của trường, sau khi cô chủ nhiệm kiểm tra lại với gia đình và xác nhận không phải người nhà nên đã không cho người lạ này đón học sinh.

Lúc này, đối tượng nói rõ mình là chủ nợ của bố mẹ học sinh N.T.T. và liên tục gọi điện cho giáo viên đe đoạ với những lời lẽ thiếu lịch sự. Giáo viên đã báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường Tiểu học Phan Đình Giót.

Sau đó, một số đối tượng liên tục gọi điện thoại cho Ban Giám hiệu và các số máy điện thoại cố định của trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và gia đình thống nhất cho học sinh T. tạm nghỉ học trực tiếp vài ngày và tham gia vào lớp học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Cũng theo cô Ngọc, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các đối tượng liên tục đăng tải trên mạng xã hội các thông tin bịa đặt, vu khống về cô giáo T.T.H. và Ban Giám hiệu khiến nhà trường và giáo viên rất hoang mang.

"Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm giáo viên cũng như quản lý, tôi gặp trường hợp hy hữu này. Các đối tượng chủ nợ cho số điện thoại của tôi vào các trang bất động sản. Từ đó, tôi bị "nã" điện thoại suốt ngày khiến cuộc sống rất phiền toái", cô Ngọc chia sẻ.

Sáng nay (6/10), gia đình đã đến làm việc với nhà trường, xin được cho học sinh T. trở lại trường học trực tiếp vì đã tất toán với chủ nợ.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu nhà trường giữ liên lạc, phối hợp với phụ huynh của nam sinh lớp 2A1 để đảm bảo an toàn cho em, không để việc riêng của gia đình ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, giáo viên nhà trường.

Quận cũng chỉ đạo công an xác minh, làm rõ sự việc và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trường học. Các phường được giao nhiệm vụ giải tỏa ách tắc giao thông khu vực cổng trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo kết nối thông suốt hệ thống camera an ninh.