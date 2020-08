Giúp bố vợ làm tiền giả, nam thanh niên lãnh án 5 năm tù

Ngày 17/8, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội làm tiền giả.

Nguyễn Tấn Đạt tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2019, Lương Thị Thu Vân (49 tuổi) trực tiếp lên các trang mạng để xem cách thức làm tiền giả, đồng thời khởi xướng, lôi kéo Đặng Thanh Cường (42 tuổi, bố vợ Đạt) và Trần Bé Tư, Huỳnh Thu Em, cùng tham gia làm tiền giả.

4 bị cáo cùng bàn bạc thống nhất việc mua sắm các công cụ, phương tiện và phương thức in tiền giả.

Do các bị cáo đều không có đủ trình độ, am hiểu về công nghệ nên nhiều lần nhờ Đạt hỗ trợ việc cài đặt kết nối giữa laptop với máy in, cài đặt phần mềm Corel Draw cũng như hướng dẫn cách canh chỉnh khổ tiền giả, trùng khớp hai mặt, màu sắc giống với tiền thật.

Đạt có ý từ chối nhưng vì nể nang bố vợ nên Đạt đã giúp đỡ.

Từ giữa tháng 7/2019 đến giữa tháng 8/2019, Vân và các đồng phạm làm tổng cộng 27,2 triệu tiền giả. Đạt không trực tiếp in tiền giả nhưng nhờ có Đạt các bị cáo mới thực hiện được việc in tiền giả nhanh chóng.

Trong phiên sơ thẩm vào tháng 5, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt Lương Thị Thu Vân 6 năm tù về tội làm và lưu hành tiền giả. Nguyễn Tấn Đạt bị phạt 5 năm tù về tội làm tiền giả. Các bị cáo khác bị phạt từ 3 đến 5,5 năm tù về các tội làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo vì cho rằng do nể nang bố vợ nên mới phạm tội. Vợ chồng Đạt đang nuôi con nhỏ bị bệnh.

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo biết rõ hành vi làm tiền giả nhưng vẫn giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, an ninh tiền tệ quốc gia.

Bị cáo kháng cáo nhưng không có chứng cứ mới nên không có căn cứ chấp nhận.