Chán in ấn chuyển sang in tiền giả rồi rao bán trên facebook

Sáng 4/7, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 người liên quan vụ làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Trước đó, Trần Anh Khoa (28 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi, vợ Khoa) mang nhiều tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đến một tiệm tạp hóa ở xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mua hàng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tiền giả tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua đấu tranh, Khoa, Ngọc khai mua 200 tờ tiền giả trên Facebook về lưu hành. Từ lời khai của 2 người này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, bắt giữ Lê Ngọc Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) - kẻ trực tiếp làm tiền giả rồi lên Facebook rao bán lại cho Khoa, Ngọc đưa đi tiêu thụ.

Ngoài Hải, công an bắt giữ thêm 11 nghi phạm khác và truy nã 1 kẻ có liên quan, thu giữ tang vật là 400 tờ tiền giả tương đương 200 triệu đồng.

Hải khai, gia đình làm nghề in ấn và dịch vụ quảng cáo nhiều năm ở thị trấn Mỹ An, huyện Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Trong 10 ngày giữa tháng 2/2020, Hải tự mày mò in hơn 1.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng bán cho nhiều người, thu lời 130 triệu đồng.

Hiện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị VKS cùng cấp truy tố các đối tượng trong đường dây làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015.