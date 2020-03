Xúc động những dòng lưu bút gửi chiến sĩ tại khu cách ly ở Hải Phòng

Kỷ niệm mùa dịch

“14 ngày không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đây cũng như một sự trải nghiệm cho chúng cháu được học hỏi thêm nhiều điều đáng nhớ”, đó là tâm sự gửi gắm qua dòng lưu bút của tập thể phòng 503, Khu cách ly tập trung tại trường Đại học Hải Phòng trước khi chia tay các cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tại đây.

Đọc những dòng tâm sự rất đỗi mộc mạc, chân thành ấy, Thượng tá Nguyễn Văn Năm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An (TP Hải Phòng, đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý, chăm sóc các trường hợp cách ly tại đây) thấy ấm lòng. Bởi, những nỗ lực của một tập thể được người dân ghi nhận và đáp lại bằng tình cảm yêu thương.

Những dòng lưu bút của tập thể phòng 503.

Theo Thượng tá Năm, ngày 16/3, 122 người tại Khu cách ly tập trung trường Đại học Hải Phòng hoàn thành thời gian cách ly, trở về với gia đình. Họ là những công dân trên chuyến bay VJ925 ngày 2/3 (chuyến bay cuối cùng trước khi tuyến từ Incheon, Hàn Quốc về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19).

Họ từ nước ngoài trở về, không quen biết nhau nhưng sau 14 ngày cách ly dần trở nên thân thiết hơn.

Chỉ cho chúng tôi thêm những dòng lưu bút của tập thể phòng 503 cùng dòng chữ “gửi lời chào, lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các chú bộ đội”, Thượng tá Năm cho hay, từng có nhiều người dân gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ khi họ gần kết thúc đợt cách ly.

Những người ở khu cách ly tập trung Trường Đại học Hải Phòng được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe.

Từ những bức thư đó, Ban chỉ huy Quân sự quận Kiến An quyết định đặt một cuốn sổ lưu bút tại khu cách ly để lưu lại những tâm tư, tình cảm cũng như đóng góp, chia sẻ của người dân. Cuốn sổ ấy cũng là vật kỷ niệm vô giá với gần 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh khu cách ly, chăm sóc y tế, phục vụ nhu yếu phẩm cho người thuộc diện cách ly.

Nếu như với tập thể phòng 503, 14 ngày cách ly là một trải nghiệm, là những ngày đáng nhớ thì với bạn Nguyễn Thị Thanh Huế (du học sinh tại Hàn Quốc) lại là “Kỷ niệm mùa dịch Covid-19”.

Trong dòng lưu bút của mình, Huế kể, khi về tới Sân bay Cát Bi trên chuyến bay VJ925, Huế cùng các hành khách khác được các bác sĩ, bộ đội chuyển về khu cách ly tập trung tại trường Đại học Hải Phòng.

“Về đến khu vực cách ly và làm xong các thủ tục, cháu được nhận cái bánh mì giò. Ơn giời, 2 tháng rồi mới ăn lại cái bánh mì ngon dã man, xua tan cơn đói. Về rồi thấy yên tâm nhưng sang đến ngày thứ 3 cháu bị sốt, được đưa sang bệnh viện ngay, lo lắng, hồi hộp lắm.

Cháu được các bác sĩ thăm khám, theo dõi tận tình, các chú thì gọi điện hỏi han nên cũng đỡ. Sang ngày thứ 7, cháu được “trả lại” khu cách ly tại trường Đại học Hải Phòng, kết quả xét nghiệm âm tính.

Còn 1 ngày nữa là ngày cuối ở đây, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, các chú bộ đội, công an luôn quan tâm đến vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt phục vụ tất cả mọi thứ rất chu đáo cho toàn thể công dân tại khu cách ly.

Chúc các chú, các anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cháu mong Việt Nam sẽ khống chế dịch nhanh chóng và không còn thêm ca lây nhiễm nào nữa. Tất cả mọi người cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19”, Huế viết.

Thức ăn được chuẩn bị để chuyển tới khu cách ly

Không chỉ nói lên những tâm sự sau 14 ngày sống tại khu cách ly, Huế còn tự "kể tội” mình bằng những kỷ niệm vui: “Cháu xin lỗi các chú vì đôi khi làm phiền, gây ồn ào tại cháu cũng buồn, không có gì phá nên trêu các chú đấy ạ. Cháu xin lỗi vì còn làm vỡ 1 cái nhiệt kế…”

Động lực chiến đấu chống Covid-19

Cùng là những lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly nhưng tập thể phòng 512 lại điểm thêm trên dòng lưu bút những hình ngộ nghĩnh: “Tập thể phòng 512 xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh cán bộ cùng toàn thể các anh bộ đội chăm sóc và giúp đỡ nhiệt tình trong thời gian 15 ngày qua, để chúng em được cách ly một cách an toàn và tốt nhất.

Những tình cảm chân thành này chắc hẳn tất cả hành khách trong chuyến bay VJ925 sẽ luôn ghi nhớ mãi”.

Những trang lưu bút ngộ nghĩnh, đáng yêu của tập thể phòng 512.

Bùi Thị Thu Hường, Cao Thị Miên, Phạm Thị Nha Trang, Vũ Thị Thu Hoài, Trần Thị Khánh Ly phòng 509: “Lần về nước này khác hơn so với những lần trước khi cả nước phải phòng, chống dịch. Chúng cháu về không phải sự chào đón của người nhà mà là các chú bộ đội, đội ngũ y tế.

Trái với những lo lắng là sự an tâm, vui vẻ khi nhận được sự quan tâm của mọi người. 14 ngày cách ly sắp trôi qua, chúng cháu xin gửi lời cảm ơn mọi người giúp đỡ suốt những ngày qua. Từ ngày mai, mỗi người trong khu cách ly này sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày nhưng sẽ không bao giờ quên được thời gian này”.

Với các thành viên phòng 509, thời gian cách ly 14 ngày sẽ là khoảng thời gian có rất nhiều kỷ niệm mà họ không bao giờ quên.

Trong cuốn lưu bút ấy còn rất nhiều những tình cảm chân thành cũng như niềm vui, nỗi buồn của người dân tại khu cách ly. Cuốn sổ gấp lại, Thượng tá Nguyễn Văn Năm nói rằng, để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhiều chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ từ 2/3 đến nay chưa được về nhà.

“Với tất cả chúng tôi, tình cảm của người dân là ngọn lửa giúp chúng tôi thắp lên niềm tin, động lực chiến đấu chống dịch Covid-19”, Thượng tá Nguyễn Văn Năm nói.

