Tử vi ngày 5/6 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu ám ảnh nỗi lo thất bại

Bạch Dương (21/3-19/4)

Trong công việc, bạn cần kiên nhẫn với những người chậm chạp hơn mình, nếu không sẽ tạo áp lực cho chính bạn, kéo theo tâm trạng không mấy vui vẻ khi đi làm. Trong tình cảm, những ai không phù hợp với tiêu chí lịch sự và tài giỏi sẽ bị bạn loại ngay từ vòng gửi xe. Bạn nên cởi mở hơn để tìm được chân ái. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, bạn đang tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai xa.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Bạn dễ do dự, chần chừ mỗi khi phải đưa ra quyết định lựa chọn trong công việc, lúc nào cũng ám ảnh nỗi lo thất bại. Vì thế mà bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá đến với mình. Chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Đừng tự lừa dối bản thân và hãy tôn trọng cảm xúc của đối phương. Chuyện tài chính không có nhiều dấu hiệu biến động trong hôm nay. Dù không phải chi tiêu khoản nào nhưng bạn cũng không có khoản thu vào.

Song Tử (21/5-21/6)

Bạn mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc do thiếu kỹ năng sắp xếp. Nên ưu tiên đưa việc quan trọng hơn lên đầu, tập trung làm tốt những việc cần được giải quyết sớm. Trong tình cảm, bạn và người ấy có thể xảy ra tranh cãi. Hai bạn cần dành thời gian lắng nghe nhau nhiều hơn. Về tài chính, bạn đang có phần nuông chiều bản thân quá mức và thoải mái tiêu xài theo sở thích của mình. Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn.

Cự Giải (22/6-22/7)

Trong công việc, bạn đang tự đặt ra cho bản thân những yêu cầu quá cao, thiếu tính thực tế, dẫn đến làm việc quá sức mà không hiệu quả. Về tình cảm, đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Về tài chính, bạn là hãy khôn ngoan hơn trong việc sử dụng tiền bạc; cắt giảm những chi tiêu không cần thiết để có thể đầu tư đúng chỗ hơn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Bạn dành hết tâm trí để tập trung hoàn thành các kế hoạch đang dang dở. Dường như không điều gì có thể khiến bạn sao nhãng lúc này. Chính vì thế mà kết quả bạn thu về cũng không tồi chút nào. Trong chuyện tình cảm, cần tỉnh táo để nhận ra đối phương; người ấy đang ở rất gần bạn đó. Tài chính khởi sắc, hôm nay là ngày khá tốt cho vận trình tài lộc của bạn, cân nhắc việc mạnh dạn đầu tư để thu lời, nhưng đừng quên tính đến các rủi ro tiềm ẩn nhé.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Hôm nay, bạn sẽ gặp những điều bất ngờ trong công việc, chúng thử thách năng lực ứng biến của bạn. Hãy tự tin vì nội lực tích lũy đủ giúp bạn vượt qua trở ngại. Tình cảm của bạn và người ấy vẫn tiến triển, hai người hiểu và thông cảm cho nhau. Tình hình tài chính đang ở trạng thái ổn định, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu, thậm chí tự thưởng một món đồ yêu thích.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Bạn có thể làm mất lòng đồng nghiệp bởi những lời nói đùa bâng quơ. Dù không có ác ý nhưng bạn khiến người khác khá khó chịu. Về tình cảm, yêu mù quáng không thể thay đổi tình cảm của đối phương dành cho bạn. Hãy yêu bằng cả lý trí và con tim. Cần kiểm soát tình hình tài chính tốt hơn, lập khoản tiết kiệm cho những việc quan trọng hơn trong tương lai.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Trong công việc, nhiều khi bạn muốn bứt phá, làm điều gì to tát nhưng có lúc lại muốn an toàn. Sự mâu thuẫn này khiến bạn trải qua cảm giác rất khó chịu. Nỗi buồn về chuyện tình cảm khiến tâm trạng của bạn càng thêm ủ rột. Bạn ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người ấy dù cả hai yêu nhau đã rất lâu rồi. Tình hình tài chính vẫn khá ổn định do bạn biết chi tiêu chừng mực và xác định rõ những mục tiêu cần thiết.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Sự tin tưởng vào bản thân là một yếu tố quyết định đến sự thành bại trong công việc. Để đạt những điều bạn mong muốn, hãy luôn tập trung và tin tưởng vào bản thân, tin vào khả năng và phán đoán của chính mình. Tình cảm của bạn và người ấy đang ở trong giai đoạn cực kỳ ngọt ngào. Hai người có thể nói chuyện hoặc nhắn tin với nhau hàng giờ cũng không thấy chán.

Ma Kết (22/12-19/1)

Bạn có vẻ khá mất tập trung khi làm việc nên hiệu suất không được ổn định như thường ngày. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể lỡ lời, to tiếng với người ấy, khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Cần đặt cái tôi sang một bên và lắng nghe cảm xúc của đối phương. Tình hình tài chính khá ổn định. Nếu có cơ hội đầu tư nào đó mở ra trước mắt, bạn hãy thử sức mình xem sao.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bạn đang cố gắng xác định những mục tiêu và nguyên tắc của riêng mình, tuy nhiên đôi khi lại rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Lời khuyên cho bạn là cứ làm từng bước, đi mãi rồi cũng sẽ đến. Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình độc thân cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với người khác giới. Cần mở lòng, chân ái mới xuất hiện. Tình hình tài chính không ổn định. Bạn đừng vì một phút bốc đồng mà tiêu pha quá tay, nhất là trong thời điểm đầu tháng khi tiền đang rủng rỉnh, dễ dẫn đến chi tiêu không chừng mực.

Song Ngư (19/2-20/3)

Bạn đang đi đến mục tiêu định trước với sự quyết đoán khó ngăn cản. Bạn cố gắng hết mình để biến những mục tiêu ấy thành hiện thực và tin tưởng thành quả xứng đáng sẽ sớm đến với mình. Chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm do tính cả nghĩ và suy diễn. Bạn sợ những hoài nghi trong lòng mình đến một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Về chuyện tiền bạc, cần học cách tiết kiệm khi còn trẻ để xây dựng tương lai bền vững.

