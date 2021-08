Giám đốc công ty sân sau của ông Nguyễn Đức Chung tiết lộ những phi vụ tiền tỷ

(VTC News) -

Trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về vụ mua chế phẩm Redoxy-3C, bị can Nguyễn Trường Giang (SN 1984, Giám đốc Công ty Arktic) khai cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung giữ 40% vốn điều lệ của Công ty Arktic và phần lớn doanh thu của Arktic đến từ việc bán sản phẩm, máy móc cho các đơn vị của UBND TP Hà Nội.

Theo lời khai của Giang, bị can này quen biết, thân thiết với gia đình bị can Nguyễn Đức Chung sau lần đến nhà chơi với Nguyễn Đức Hạnh (con trai bị can Chung).

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 5 tỷ đồng thành lập Công ty Arktic và cho Hạnh đứng tên đăng ký kinh doanh. Sau đó, bà Hoa nói với Giang về việc ông Chung không muốn Hạnh trực tiếp tham gia kinh doanh, do đó bảo Giang mua lại 20% vốn điều lệ đứng tên Hạnh.

Tối 28/8/2020, cơ quan chức năng khám xét nhà ở của ông Nguyễn Đức Chung ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, bị can Chung cũng trao đổi với Giang và người quen là ông Lê Hoàng Thanh để giao cho bà Nguyễn Thị Bích Hằng (vợ ông Thanh) đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ của Arktic.

Sau đó, bà Hoa chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của con trai cho Giang. Tuy nhiên, từ khi Giang tham gia điều hành công ty này, bà Hoa không bàn giao 5 tỷ đồng vốn điều lệ nên Giang phải bỏ tiền cá nhân để bù vào công ty.

Từ khi Công ty Arktic được thành lập, hầu hết sản phẩm, mặt hàng chính công ty bán hoặc dự định nhập về bán cho các đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội, chiếm 80-90% doanh thu, Giang đều báo cáo, xin ý kiến và được bị can Chung đồng ý trước khi thực hiện.

Ngoài ra, Giang không thông báo, trao đổi gì với ông Thanh và bà Hằng về kết quả hoạt động của Công ty Arktic và không phân chia lợi nhuận cho ông Thanh, bà Hằng. Vì thực tế 40% cổ phần bà Hằng chỉ đứng tên hộ cho gia đình ông Chung, theo yêu cầu của ông Chung.

Đầu năm 2016, Giang có ý định kinh doanh xe quét hút Hako từ Đức nhưng chưa dám thực hiện vì không biết có bán được không. Sau khi trao đổi với bị can Nguyễn Đức Chung, Giang được đề nghị nhập xe về để Cựu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Công ty T&T mua tài trợ cho TP Hà Nội.

Sau khi Giang nhập khẩu 10 xe quét hút Hako, bị can Chung chỉ đạo Giang bàn giao ngay cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội khi chưa được thông quan.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 17/3/2016 đến 24/5/2019, Công ty Arktic nhập khẩu 103 xe quét hút Hako với tổng trị giá hơn 5,5 triệu Euro (tương đương trên 164 tỷ đồng) bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng.

Sau đó, Arktic đã bán 70 xe cho một số công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội. 33 xe còn lại được bán cho các đơn vị tài trợ UBND TP Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng là 187 tỷ đồng. Qua phi vụ này, Công ty Arktic hưởng lợi hơn 35 tỷ đồng.

Tháng 5/2016, công ty do vợ bị can Nguyễn Đức Chung thành lập tiếp tục nhập khẩu 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen (Đức) với giá 2,6 tỷ đồng rồi bán lại cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội giá hơn 3 tỷ.

Đối với hóa chất Redoxy-3C, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Công ty Thoát nước mua qua Công ty Arktic thay vì nhập khẩu trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH (Đức). Từ đó, Công ty Arktic đã ký được hợp đồng phân phối độc quyền với hãng này.

Kết luận điều tra nêu từ đầu tháng 8/2016, Công ty Arktic nhập 16,2 tấn Redoxy-3C từ Đức dù chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý là vị phạm các quy định của pháp luật. Có lúc bị can Chung chỉ đạo bị can Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước) ứng trước 4,6 tỷ đồng cho Giang nên Hùng phải dùng tiền của gia đình để chuyển cho Giang 4,6 tỷ đồng.

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội dùng chế phẩm Redoxy-3C việc xử lý ô nhiễm nước hồ.

Bị can Giang cho biết, dù Công ty Arktic thiếu các thủ tục hồ sơ pháp lý để kinh doanh hoá chất Redoxy-3C, không đủ điều kiện quy định của pháp luật Việt Nam nhưng vẫn được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo bị can Võ Tiến Hùng nên đã bán được sản phẩm Redoxy-3C cho Công ty Thoát nước.

Giang thừa nhận nếu không có sự chỉ đạo, yêu cầu của Nguyễn Đức Chung đối với Công ty Thoát nước và các đơn vị có liên quan thì Giang không thể thuận lợi và bán được Redoxy-3C cho Công ty Thoát nước để thu được khoản lợi nhuận gộp số tiền 39,9 tỷ đồng (bao gồm thuế GTGT).

Ngoài ra, theo yêu cầu của bị can Chung, Giang còn chi hàng tỷ đồng có được từ lợi nhuận trên để tặng quà, tài trợ cho các đơn vị thuộc UBND Hà Nội và tỉnh Sơn La để phục vụ mục đích chính trị, đánh bóng hình ảnh của bị can Chung. Có những mặt hàng Giang mua về theo chỉ đạo nhưng chưa bán được, sau đó bị can Chung yêu cầu làm từ thiện ngay.

Cơ quan CSĐT xác định, trong giai đoạn từ năm 2016-2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành và tạo điều kiện của cựu Chủ tịch UBND Hà Nội, Công ty Arktic bán nhiều sản phẩm, hàng hóa như chế phẩm Redoxy-3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây cho các đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội với lợi nhuận cao.