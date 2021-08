Vợ ông Nguyễn Đức Chung liên quan thế nào đến vụ chế phẩm Redoxy-3C?

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới ban hành kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết luận điều tra, ông Chung nhiều lần chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật nhằm tạo điều kiện cho công ty gia đình (Công ty Arktic) được nhập khẩu, phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C.

Việc làm này khiến Hà Nội phải mua chế phẩm Redoxy 3C (mục đích xử lý ô nhiễm ao hồ) với giá cao hơn do phải thông qua Công ty Arktic, thay vì mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH (CHLB Đức).

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT chỉ rõ sự liên quan của các thành viên trong gia đình ông Chung với công ty này.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cụ thể, cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) thành lập Công ty Arktic, góp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và con trai mình là Nguyễn Đức Hạnh.

Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của con trai là Nguyễn Đức Hạnh. Trên thực tế, Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều hành công ty.

Tháng 6/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang.

Đến tháng 7/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang (tổng cộng Giang đứng tên sở hữu 60%) và Nguyễn Thị Bích Hằng (đứng tên sở hữu 40% - đứng tên hộ gia đình ông Chung).

Tuy nhiên, không hề có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Arktic.

Quá trình hoạt động, trụ sở chính của Công ty Arktic đặt tại siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Chung trên phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi Thanh tra TP Hà Nội vào cuộc thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C, Công ty Arktic chuyển trụ sở đến phố Triệu Việt Vương (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic có 13 phiếu đặt hàng và mở 28 tờ khai hải quan để nhập khẩu 489 tấn chế phẩm Redoxy-3C với tổng chi phí hơn 115 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty Arktic ký 15 hợp đồng bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội 489 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá hơn 151 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.

Không chỉ chế phẩm Redoxy 3C, từ năm 2016 đến năm 2019, trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa (xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan trực thuộc UBND TP Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao.

Về vấn đề làm giả hồ sơ thành lập của Công ty Arktic, Cơ quan CSĐT đã có văn bản kiến nghị Sở KH&ĐT TP Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic lần thứ 2, 3.

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic, không biết bà Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ hộ gia đình.

Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ công ty từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội. Bà Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công tyc Arktic là công ty nào.

Do đó, Cơ quan CSĐT kết luận hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan CSĐT có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở KH&ĐT TP Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất của Công ty Arktic.