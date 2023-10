Giải cứu 4 người thoát khỏi đám cháy lúc nửa đêm ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 6/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát PCCC Khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng) vừa giải cứu 4 người trong đám cháy nhà ở huyện An Dương.

Ô tô con trong gara bốc cháy chặn lối thoát hiểm, khói và khí độc tràn vào nhà khiến 4 người không thể thoát ra ngoài.

Khoảng 0h28 ngày 6/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Quán Toan nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH về vụ cháy nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương.

Đơn vị đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tại đây, lực lượng phát hiện điểm phát cháy là chiếc ô tô con đang đỗ trong gara. Khói và hơi nóng bốc lên bao trùm căn nhà 2 tầng khiến các nạn nhân hoảng sợ, la hét.

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC phun nước dập lửa, đồng thời tìm kiếm người bị nạn tại khu vực phía trong nhà.

Trinh sát đã tiếp cận, ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói, giải cứu 4 người (2 người già, 2 thanh thiếu niên) đang mắc kẹt trên sân thượng tầng 2.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an huyện An Dương tiếp nhận hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.