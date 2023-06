Giá xăng dầu hôm nay 2/6: Hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 2/6, giá dầu WTI giao dịch ở mức 69,87 USD/thùng, tăng 0,68 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 73.98 USD/thùng, tăng 0,71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp do bị tác động bởi một loạt yếu tố như: dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc, dự trữ dầu của Mỹ tăng và sự mạnh lên của đồng USD.

Giá dầu hôm nay hồi phục.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Tư đề xuất có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng này và Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật đình chỉ trần nợ của chính phủ, tăng cơ hội ngăn chặn một vụ vỡ nợ thảm khốc.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: “Thị trường dầu mỏ có thể đã bị bán quá mức trong hai ngày giao dịch vừa qua.” “Tâm lý đã phục hồi trong bối cảnh dự luật nợ được thông qua tại Hạ viện và (tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất của Fed.”

Tuy nhiên, các dấu hiệu nhu cầu hỗn hợp từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã gây áp lực lên thị trường, do dữ liệu ngành cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít, giá mới là 20.878 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 516 đồng mỗi lít, lên 22.015 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh giá, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ngọc Vy