Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng giảm mạnh trước sức ép của đồng USD

Trên Kitco, lúc 15h ngày 7/10 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.712 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với cuối chiều qua.

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do đồng USD có xu hướng tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng thêm hơn 0,5 điểm so với phiên liền trước lên 111,84 điểm.

Vào đầu tuần này, một số ý kiến cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bớt cứng rắn trong kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của mình sau khi Ngân hàng Trung ương Úc có động thái nhẹ tay (tăng lãi suất chỉ 25 điểm phần trăm, thay vì mức 50 điểm như dự báo của thị trường) trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn trên thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản như Credit Suisse).

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế tích cực hơn của Mỹ được công bố trong tuần và những bình luận vẫn còn rất “diều hâu” từ các quan chức Fed đã làm phai mờ những kỳ vọng như vậy.

Trên Kitco, một nhà phân tích cho rằng, sẽ là sai khi kỳ vọng Fed bắt đầu nới lỏng các chính sách tiền tệ ngay khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi. Chuyên gia này cho rằng Fed sẽ phải duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm đáng kể.

Tuy nhiên, vàng được hỗ trợ từ sự suy yếu trở lại của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và giá dầu tăng sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 15h chiều 7/10, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 64,8 - 65,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 64,9 triệu đồng/lượng, bán ra là 65,9 triệu đồng/lượng/

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,25 - 53,25 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới chiều nay đứng ở ngưỡng 1.712 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 cũng ít biến động, đứng ở ngưỡng 1.713 USD/ounce.

Chỉ số USD phục hồi mạnh từ mức thấp hồi đầu tuần đã hạn chế đà tăng của thị trường kim loại quý.

Hiện trên thị trường có một số ý kiến cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm bớt việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực tuy nhiên dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ trong tuần này và những bình luận vẫn “hững hờ” từ các quan chức Fed đã xóa tan các nhận định đó.

Bất chấp nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi, Fed cho hay sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm một cách đáng kể.

Trong một tin tức khác, Bộ Lao động Mỹ đêm qua cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng thêm 29.000 đơn vào tuần kết thúc ngày 24/9 lên 219.000 đơn, cao hơn kỳ vọng là 205.000 đơn.

Đến thời điểm này, số người nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là 1,361 triệu người.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu quan trọng nhất của Mỹ trong tuần này là báo cáo thị trường lao động tháng 9.

Báo cáo tình hình việc làm của nước này sẽ được công bố vào thứ Sáu theo giờ địa phương với số lượng việc làm phi nông nghiệp dự kiến tăng 275.000 việc làm.

Dự báo giá vàng

Vào tuần tới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,9% vào năm 2023, với lý do rủi ro suy thoái và bất ổn tài chính đang gia tăng.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết, triển vọng của nền kinh tế toàn cầu đang trở nên u ám trước hàng loạt cú sốc gây ra, như đại dịch COVID-19, chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine và thảm họa khí hậu trên tất cả các lục địa. Và nó có thể trở nên tồi tệ hơn.

"Chúng ta đang trải qua một sự thay đổi cơ bản trong nền kinh tế toàn cầu, từ một thế giới có thể dự đoán tương đối... sang một thế giới mong manh hơn - sự không chắc chắn lớn hơn, biến động kinh tế cao hơn, đối đầu địa chính trị và các thảm họa thiên nhiên thường xuyên và tàn khốc hơn", bà Kristalina Georgieva chia sẻ.

Nhà phân tích Edward Moya của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) nhận định, thị trường vàng cần chứng kiến sự suy giảm rõ ràng hơn của kinh tế Mỹ để hình thành một đợt tăng giá.

Đầu tuần này, trên thị trường có một số ý kiến cho rằng Fed có thể giảm bớt việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình. Tuy nhiên, một dữ liệu kinh tế mạnh hơn của Mỹ trong tuần này và những bình luận vẫn còn khá hững hờ từ các quan chức Fed đã xóa tan khá nhiều quan niệm đó.

Một nhà phân tích cho rằng, "sai lầm khi tin rằng Fed sẽ bắt đầu giảm bớt việc thắt chặt chính sách tài chính" ngay khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi". Ông cho rằng, Fed sẽ phải duy trì các hạn chế cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm đáng kể.