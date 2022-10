Giá vàng hôm nay 5/10: Tăng sốc, vượt 1.700 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

Trên Kitco, lúc 16h ngày 4/10 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.708 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với cuối chiều 3/10.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu “hỗn loạn”, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về khả năng Tổng thống Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine.

Bên cạnh đó, giá dầu thô tăng trở lại và chỉ số USD yếu hơn cũng là động lực cho vàng tăng giá mạnh.

Diễn biến trên thị trường tiền tệ cũng hỗ trợ cho vàng khi giới phân tích cho rằng việc các ngân hàng trung ương thắt chặt thanh khoản trên toàn cầu đang ảnh hưởng đến lĩnh vực tín dụng. Các dấu hiệu đang chỉ ra một cuộc khủng hoảng tín dụng đã bắt đầu xuất hiện.

Giá vàng hôm nay tăng sốc.

Tuần trước, một nhóm các ngân hàng lớn gồm Barclays và Bank of America đã hủy một đợt chào bán nợ quy mô 3,9 tỷ USD do thiếu hụt nhu cầu.

Bloomberg cũng đưa tin, một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành gồm Goldman Sachs, Bank of America và Credit Suisse đã thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ USD xuất phát từ một gói nợ cho các công ty cổ phần tư nhân bởi lãi suất đang tăng cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 16h ngày 4/10, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 65,4 - 66,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 65,4 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,5 - 53,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới chiều nay đứng ở ngưỡng 1.708 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 ở ngưỡng 1.709 USD/ounce.

Giá vàng đã kết thúc chuỗi dài 6 tháng giảm liên tiếp. Tâm lý nhà đầu tư chọn vàng là tài sản trú ẩn an toàn đã dần được lấy lại.

Cuộc khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đều đánh giá vàng lấy lại lực tăng sau khi vượt qua mức giá thấp nhất trong vòng 2,5 năm.

Không chỉ vậy, theo các nhà phân tích, lực tăng giá của vàng cũng được trợ giúp đáng kể của thị trường tài chính toàn cầu. Đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải can thiệp vào thị trường trái phiếu toàn cầu và mua các loại trái phiếu dài hạn. Thị trường trái phiếu Anh được kích hoạt sau khi chính phủ tuyên bố sẻ chi 300 tỷ bảng Anh để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Kế hoạch chi tiêu thâm hụt cũng khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp lịch sử so với đồng USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng, sự can thiệp thị trường của Ngân hàng Trung ương Anh diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản buộc phải hỗ trợ đồng tiền của mình lần đầu tiên kể từ năm 1998 do đà tăng của đồng USD.

Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết, vàng đang chịu thiệt hại so với USD, nó đang giữ mức cao gần kỷ lục so với đồng Yên Nhật, bảng Anh và Euro.

Ông Colin Cieszynski cho hay, khi mọi thị trường rơi vào thế hỗn loạn, vàng trở thành một loại tiền tệ toàn cầu rất hấp dẫn và điều đó sẽ giúp nó giữ vững giá trị của mình so với USD.

Dự báo giá vàng

Giá dầu thô trên sàn Nymex đã tăng trở lại và vượt mốc 80 USD lên 83,00 USD/thùng khi thị trường chờ cuộc họp của OPEC vào thứ Tư với dự đoán tổ chức này có thể cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày để phục hồi giá “vàng đen”.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì ở mức cao với 3,593%.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 12 đã lên cao nhất trong ba tuần. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 1.750 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc cũng là mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.622 USD/ounce.