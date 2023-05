Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022 tại kỳ họp 5, Quốc hội khoá 15 diễn ra sáng nay 22/5.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm ngoái, dù bối cảnh khó khăn, thách thức nhưng nước ta đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, trên các lĩnh vực, đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Kết thúc năm 2022, tốc độ tăng GDP cả nước đạt 8,02% so với năm trước, CPI bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với năm trước, thu ngân sách Nhà nước 1.815,5 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD, tăng khoảng 10,5% so với năm 2021...

Giá trị thương hiệu quốc gia của nước ta tăng trưởng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2019 - 2022 (tăng 74%), xếp thứ 32 trong nhóm 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín: Moody’s, S&P và Fitch đều duy trì, nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nước ta là một điểm sáng trong “bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, có 2/12 chỉ tiêu chủ yếu không đạt mục tiêu đề ra do có thêm chỉ tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP chỉ đạt 24,76%, thấp hơn mục tiêu đề ra (25,7 - 25,8%).

"Nguyên nhân do trong Quý IV/2022, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đối mặt với khó khăn, thách thức gia tăng, giá xăng dầu, nguyên liệu, vật tư đầu vào biến động mạnh, thiếu hụt nguồn cung đầu vào, tăng chi phí sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều thách thức khi đơn hàng, các thị trường lớn, truyền thống bị thu hẹp do sức cầu suy giảm...", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đánh giá, chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế còn chậm, chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một bộ phận lao động phải chuyển sang những công việc mới. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động của doanh nghiệp và năng suất lao động chung của cả nước.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, ông Lê Minh Khái cho biết, bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực vượt khó, khắc phục hạn chế, bất cập, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng. Các đơn vị chú trọng triển khai nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ hai, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%, đồng thời chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên, bãi đổ thải…

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ tư, tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Thứ năm, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai mô hình giáo dục đại học số, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2023 nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.

Thứ sáu, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Thứ bảy, củng cố, tăng cường tiềm lực và đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực tác chiến, giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Thứ tám, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thứ chín, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, chú trọng truyền thông chính sách, tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Làm tốt công tác dân vận phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân.

