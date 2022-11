Giá tiêu hôm nay 24/11: Tiếp đà đi ngang, cao nhất ở mức 61.500 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận tiếp đà đi ngang, ổn định trong mức 58.000 - 61.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì đà đi ngang. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu được giao dịch ở mức cao nhất cả nước 61.500 đồng/kg, không có biến động so với 1 ngày trước đó.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ghi nhận ở mức 60.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Giá tiêu hôm nay tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận ở mức 59.500 đồng/kg, không có biến động so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mưc 58.500 đồng/kg, cũng không có thay đổi so với 1 ngày trước đó.

Gia Lai hiện là địa phương có mức giá thu mua tiêu thấp nhất cả nước, ở mức 58.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Như vậy, sau khi giảm nhẹ vào cuối tuần trước, giá tiêu trong nước bắt đầu tuần mới với 3 phiên đi ngang liên tiếp.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 61.500 - Bình Phước 60.500 - Đắk Lắk 59.500 - Đắk Nông 59.500 - Đồng Nai 58.500 - Gia Lai 58.000 -

+ Dự báo giá tiêu

Sáng 22/11, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công bố, lượng xuất khẩu 17 ngày đầu tháng 11 của Việt Nam đạt 9.164 tấn, từ đó kim ngạch xuất khẩu đạt 32,6 triệu USD. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu: Olam, Hồng Phúc Lạng Sơn, Nedspice, Minh Quang Ls. Đáng chú ý 17 ngày đầu tháng 11 Trung Quốc có nhập khẩu đạt 2.268 tấn, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, lượng nhập khẩu đạt 2.498 tấn trong đó tiêu đen đạt 2.306 tấn, tiêu trắng đạt 192 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 9,1 triệu USD. Các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu bao gồm: Trân Châu, Gia vị Việt Nam và Olam Việt Nam. Brazil và Indonesia hiện đang là 2 nước xuất khẩu hồ tiêu chủ yếu sang Việt Nam chiếm 94,1%, đạt 2.350 tấn.

Trong tháng 10/2022, xuất khẩu hồ tiêu đạt 17.596 tấn tiêu các loại, tăng 3.732 tấn, tức tăng 26,92 % so với tháng trước và tăng 938 tấn, tức tăng 5,63% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó xuất khẩu có chiều hướng tích cực, nhất là thị trường Trung Quốc.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay có xu hướng giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung quay đầu giảm nhẹ 0,05%, về mức 3.782 USD/tấn. Tương tự, giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này cũng giảm nhẹ về mức 5.957 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn; hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này đang ở mức 7.300 USD/tấn.

Tại thị trường xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l lần lượt duy trì ở mức 3.100 và 3.200 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng nước ta neo ở mức 4.550 USD/tấn.

Còn tại Brasil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 2.575 USD/tấn.

Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ của Ấn Độ đang yếu ớt sau mùa lễ hội. Riêng nhu cầu về tiêu xanh để làm dưa chua hiện đang khá phổ biến và được bán với giá 130 rupee/kg.

Có ý kiến lo ngại rằng năm nay sản lượng hồ tiêu sẽ giảm khoảng 20% do điều kiện khí hậu thất thường. Song, thực tế là tiêu năm nay chín nhanh hơn so với hai vụ trước nhờ thời tiết thuận lợi nếu so với mùa mưa trong hai năm trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thị trường giá tiêu tuần trước cho thấy phản ứng trái chiều, chỉ có giá tiêu nội địa Malaysia ghi nhận sự gia tăng.

Cụ thể, giá tiêu nội địa Malaysia tăng, một phần là do đồng Riggit Malaysia tăng 3% so với USD (4,57 MYR/USD). Trong khi đó, giá tiêu quốc tế Malaysia ổn định và không thay đổi. Còn giá tiêu Indonesia giảm trong tuần trước do xuất khẩu ít và thiếu hàng.

Trong khi đó, giá tiêu nội địa Việt Nam ổn định trong tuần trước, giá tiêu quốc tế Việt Nam theo chiều hướng giảm.

Ở khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ giảm. Giá tiêu nội địa Sri Lanka giảm trong tuần trước sau 2 tuần ổn định.

Thị trường Mỹ trầm lắng hơn mọi năm. Lãi suất ngân hàng cao hơn khiến thị trường hoạt động chậm lại. Giá tiêu trắng Muntok ghi nhận mức 6.000 USD giá CF tháng 12 và tháng 1/2023.

Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, xuất khẩu tiêu của quốc gia này đã giảm gần 3/4 trong 10 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ một năm trước đó.

Các nhà sản xuất cho rằng sự suy thoái này là do nhu cầu thấp, mặc dù giá đối với loại gia vị được trồng trong nước đã giảm, vốn gắn liền với lực cản kinh tế từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thêm vào đó là sự suy yếu của đồng euro so với đồng bạc xanh và những biến động tỷ giá hối đoái khác.