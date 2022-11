Giá tiêu hôm nay 23/11: Ổn định trong mức 58.000 - 61.500 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận tiếp đà đi ngang, ổn định trong mức 58.000 - 61.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay duy trì đà ổn định so với 1 ngày trước đó. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu được giao dịch ở mức cao nhất cả nước 61.500 đồng/kg, không có biến động so với 1 ngày trước đó.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ghi nhận ở mức 60.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Giá tiêu hôm nay tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận ở mức 59.500 đồng/kg, không có biến động so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mưc 58.500 đồng/kg, cũng không có thay đổi so với 1 ngày trước đó.

Gia Lai hiện là địa phương có mức giá thu mua tiêu thấp nhất cả nước, ở mức 58.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 61.500 - Bình Phước 60.500 - Đắk Lắk 59.500 - Đắk Nông 59.500 - Đồng Nai 58.500 - Gia Lai 58.000 -

+ Dự báo giá tiêu

Theo số liệu 17 ngày đầu tháng 11 năm 2022 do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam mới công bố , Việt Nam đã xuất khẩu 9.164 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 32,6 triệu USD.

Trong khi đó, Việt Nam đã nhập khẩu 2.498 tấn trong đó tiêu đen đạt 2.306 tấn, tiêu trắng đạt 192 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 9,1 triệu USD.

Xuất khẩu tiêu trong tháng 10/2022 đạt 17.596 tấn tiêu các loại, tăng 3.732 tấn, tức tăng 26,92 % so với tháng trước và tăng 938 tấn, tức tăng 5,63% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam nhận định, từ tháng 10/2022, xuất khẩu hồ tiêu cho thấy sự khởi sắc trở lại, nhưng chưa được như kỳ vọng. Thị trường nhìn chung tiếp tục giảm do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định: "Xuất khẩu tiêu được dự báo vẫn nhiều khó khăn trong bối cảnh giá hồ tiêu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu giảm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là nhu cầu từ Trung Quốc và đồng USD neo cao đang kìm hãm xuất khẩu các nước".

Các chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống sớm tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa Đông và năm mới 2023 sắp tới sẽ hỗ trợ giá tăng. Trong khi đó sản lượng vụ mùa mới ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ đang có nhiều nhận định khác nhau. Một số vùng giảm, do nhiều nông hộ tiến hành mạnh tay cắt giảm diện tích hồ tiêu hoặc xen canh với nhiều cây trồng khác, nhất là cây sầu riêng đang có mức giá hấp dẫn. Còn một số vùng tăng do cơ cấu lại từ những năm trước, đẩy mạnh canh tác hữu cơ.

Tuy nhiên nhìn chung sản lượng không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Trong bối cảnh xuất khẩu khó khăn, lượng hàng tồn cao, dòng tiền bị thắt chặt khiến thị trường càng thêm ảm đạm.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay có xu hướng tăng so với hôm qua. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung tăng mạnh thêm 3,75%, lên mức 3.784 USD/tấn; còn giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này tăng thêm 1,09%, lên mức 5.960 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn; hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này đang ở mức 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l lần lượt duy trì ở mức 3.100 và 3.200 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng nước ta neo ở mức 4.550 USD/tấn.

Còn tại Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 2.575 USD/tấn.

Ông Kishore Shamji, Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ, cho biết, hồ tiêu nhập khẩu từ Sri Lanka vào thị trường Ấn Độ đang ở mức cao hơn so với giá trên hóa đơn.

Việc bắt đầu vào mùa thu hoạch ở đảo quốc này đã tạo điều kiện cho lượng hàng đến thị trường nội địa Ấn Độ ngày càng nhiều.

Theo số liệu trong tháng 9, tổng lượng tiêu nhập khẩu từ Sri Lanka đạt 2.882 tấn. Hiện tại, thị trường Ấn Độ đang chứng kiến ​​nhu cầu yếu ớt sau mùa lễ hội. Riêng nhu cầu về tiêu xanh để sử dụng làm dưa chua đang khá phổ biến. Loại tiêu này đang được bán với giá 130 rupee/kg.

Có ý kiến ​​lo ngại rằng, sản lượng hồ tiêu năm nay có khả năng giảm khoảng 20% ​​do điều kiện khí hậu thất thường. Nhưng thực tế, tiêu năm nay chín nhanh hơn so với hai vụ trước do thời tiết thuận lợi hơn nếu so với mùa mưa hai năm trước.