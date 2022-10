(VTC News) -

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay đi ngang

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 57.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá heo hơi thấp nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lào Cai.

Cao hơn 2 giá, tại Thái Nguyên và Phú Thọ, hiện thương lái đang thu mua heo hơi ở mức 59.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Bình.

Còn tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc cùng ghi nhận mức giá 61.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi hôm nay ghi nhận ở mức 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 60.000 Không tăng, không giảm Hà Nam 60.000 - Lào Cai 57.000 - Thài Bình 62.000 -

Giá heo hơi liên tục giảm thời gian qua.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng từ 56.000 – 61.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng từ 56.000 – 61.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đắk Lắk, Ninh Thuận.

Các địa phương Bình Thuận, Lâm Đồng lần lượt ghi nhận mức giá 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Nghệ An 60.000 Không tăng, không giảm Thưag Thiên Huế 60.000 - Quảng Trị 61.000 - Đắk Lắk 56.000 -

Giá heo hơi miền Nam hôm nay bình ổn

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 51.000 - 61.000 đồng/kg.

Trong đó, Long An hiện là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất khu vực 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, tại Kiên Giang, giá heo hơi đang được thương lái thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá trong ngày hôm nay và dao động trong khoảng từ 53.000 – 59.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) TP Hồ Chí Minh 57.000 Không tăng, không giảm Bình Dương 56.000 - Cần Thơ 56.000 - Long An 61.000 -

Giá thịt heo vẫn cao

Theo khảo sát của PV tại các chợ nội thành Hà Nội, giá thịt lợn đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, tại các chợ truyền thống như chợ Kim Liên, chợ Đống Đa, chọ Cầu Giấy, Chợ Láng Hạ, thịt ba chỉ chỉ còn 130-140 nghìn đồng/kg; sườn non có giá từ 140-150 nghìn đồng/kg; thịt nạc vai, nạc thăn 120 nghìn đồng/kg; mông sấn, vai sấn chỉ 100 nghìn đồng/kg…

Tuy nhiên, tại một số siêu thị, giá thịt lợn vẫn cố thủ ở mức từ 119-260 nghìn đồng/kg. Cụ thể, chân giò rút xương và nạc vai có giá 135-140 nghìn đồng/kg; ba chỉ có giá 177 nghìn đồng/kg; sườn non có giá 160 nghìn đồng/kg; mông sấn có giá 119 nghìn đồng/kg. Cao nhất là thịt ba chỉ quế ở mức 250-260 nghìn đồng/kg.

Mặc dù giá thịt lợn ngoài chợ có giảm nhưng không đáng kể. Theo tính toán, giá thịt lợn từ cửa chuồng đến bàn ăn đang chênh lệch lên tới 1,5-1,7 lần và khi giá cao, cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng đều không được hưởng lợi.

Heo hơi giảm nhưng giá thịt heo vẫn cao.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2022, có 84 thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam, tăng 4 thị trường so với cùng kỳ năm 2021. Lượng và kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường chính giảm so với cùng kỳ năm 2021 như Argentina, Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan…

Argentina là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022, đạt 1,09 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 29,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, giảm so với 34,4% của cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ thị trường Argentina trong năm 2022 đạt 1,6 tỷ USD, giảm 3,6% so với năm 2021.

Brazil là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn thứ 2 cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022, đạt 766,7 triệu USD, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 21% tỷ trọng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, tăng so với 11,7% của cùng kỳ năm 2021.