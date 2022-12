Giá heo hơi hôm nay 9/12: Tiếp tục giảm tại khu vực phía Nam

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc chững lại

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt đi ngang.

Trong đó, mức giá cao nhất đang là 53.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang.

Ngoại trừ Yên Bái và Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại vẫn giao dịch ổn định với giá 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 53.000 Không tăng, không giảm Hà Nam 52.000 - Bắc Giang 53.000 - Tuyên Quang 53.000 - Thái Bình 53.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận thay đổi mới về giá trong hôm nay.

Theo đó, giá heo hơi tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục neo tại mốc 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cao hơn một giá ở mức 51.000 đồng/kg là tỉnh Đắk Lắk.

Heo hơi tại Lâm Đồng đang được giao dịch với giá cao nhất là 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại vẫn giữ nguyên giá ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 52.000 Không tăng, không giảm Quảng Trị 53.000 - Quảng Nam 53.000 - Bình Định 53.000 - Lầm Đồng 54.000 -

Giá heo hơi tại miền Nam giảm nhẹ

Giá heo hơi hôm nay tại một vài tỉnh thành phía Nam giảm nhẹ.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số nơi và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang cùng điều chỉnh giá giao dịch xuống 52.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động, trong đó, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tiếp tục có giá giao dịch thấp nhất và cao nhất khu vực lần lượt là 51.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hậu Giang 52.000 Giảm 1.000 Tiền Giang 52.000 Giảm 1.000 Cần Thơ 52.000 Không tăng, không giảm TP Hồ Chí Minh 53.000 - Đồng Nai 53.000 -

Giá thịt heo có xu hướng giảm

Giá thịt heo mát Meat Deli tại siêu thị và các cửa hàng đang được bán trong khoảng 109.900 - 177.900 đồng/kg.

Trong khi đó, tại chợ dân sinh ở Hà Nội, giá thịt heo được điều chỉnh giảm khá mạnh, về mức 90.000-120.000 đồng/kg tùy loại. Hiện, mặt hàng này tại chợ giảm khoảng 15.000-30.000 đồng/kg so với tháng 9 vừa qua. Còn nếu so với thời điểm giữa năm, giá heo hơi và giá thịt heo đã giảm 30%.

Tại TP.HCM, giá thịt heo ở các hệ thống phân phối lớn và chợ truyền thống giảm nhẹ, cụ thể như: thịt ba rọi khoảng 110.000 đồng/kg, nạc vai, nạc đùi đang ở mức 91.000 đồng/kg; sườn già, đuôi heo dao động từ 93.000 - 110.000 đồng/kg, sườn non khoảng 135.000 đồng/kg…

Nguồn cung dồi dào khiến giá thịt heo giảm, người chăn nuôi gặp khó khăn.

Ngoài thịt heo, các loại thịt đông lạnh nhập khẩu cũng đua nhau giảm giá. Ở nhiều chợ truyền thống, thịt bò đông lạnh chỉ có giá từ 100.000 - 130.000 đồng/kg. Các sản phẩm thịt đông lạnh cao cấp, có thương hiệu được phân phối trong các cửa hàng siêu thị lớn cũng đua nhau khuyến mãi, giảm giá để giải phóng hàng tồn. Đây là lý do khiến việc tiêu thụ thịt heo gặp nhiều khó khăn ngay trong mùa cao điểm tết.

Theo các chuyên gia, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cận kề, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước cao.

Tổng đàn lợn cả nước hiện nay khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi ước tăng 4% so với năm 2022. Giá lợn được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung. Các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại tái đàn do giá lợn giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.