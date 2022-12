Giá heo hơi hôm nay 5/12: Đi ngang trên diện rộng

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc chững lại

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chững tại các tỉnh, thành và duy trì trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo đó, Hưng Yên và Thái Bình tiếp tục là hai tỉnh giữ mức giá giao dịch cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thương lái tại các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang thu mua heo hơi cùng mức 52.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Cao hơn một giá, tại Hà Nội, thương lái đang thu mua heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại neo tại mốc 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hà Nội 53.000 Không tăng, không giảm Hà Nam 52.000 - Thái Bình 55.000 - Phú Thọ 54.000 - Yên Bái 52.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định

Giá heo hơi hôm nay ổn định trong cả nước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận nhiều biến động và dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng.

Ở chiều ngược lại, tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Cao hơn một giá, mức 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Tại các địa phương khác, thương lái tiếp tục giao dịch trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Nghệ An 53.000 Không tăng, không giảm Quảng Bình 54.000 - Thừa Thiên Huế 54.000 - Bình Thuận 50.000 - Lâm Đồng 55.000 -

Giá heo hơi tại miền Nam Tại miền Nam không biến động

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo đó, heo hơi tại tỉnh Kiên Giang tiếp tục được thu mua với giá 51.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, mức giao dịch cao nhất khu vực tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau với 55.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đồng Nai và Bến Tre, TP Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng cùng ghi nhận giá thu mua cùng mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi dao động trong khoảng từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) TP Hồ Chí Minh 53.000 Không tăng, không giảm Đồng Nai 52.000 - Cần Thơ 53.000 - Cà Mau 55.000 - Long An 52.000 -

Kích cầu tiêu thụ heo, gỡ khó cho người chăn nuôi

Lãnh đạo Sở NN&PTNT nhiều địa phương cho rằng, giá đầu ra thấp trong khi chi phí chăn nuôi vẫn cao, và dự báo nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết giảm khiến người chăn nuôi heo rất khó khăn

Nhiều tháng trở lại đây giá heo hơi xuống thấp, nguyên nhân được cho là do cung nhiều mà cầu thấp. Nhiều nhà máy lớn tại các khu công nghiệp ở phía Nam đã cho công nhân nghỉ Tết sớm hoặc nghỉ luân phiên, do vậy nhu cầu tiêu thụ thịt heo cũng giảm mạnh.

Giá heo hơi giảm, người chăn nuôi thua lỗ.

Ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Dương cho biết, hiện tổng đàn heo của Bình Dương khoảng 13,7 triệu con, khả năng cung ứng hàng ngày khoảng 7.000 - 8.000 con, trong đó 1.500 con cung ứng cho thị trường nội tỉnh, còn lại sản xuất cho TP.HCM và các tỉnh lân cận.

“Hiện nay, để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho dịp Tết, Sở NN&PTNT đã phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị cung ứng lớn trên địa bàn xây dựng kế hoạch bình ổn giá với thị trường nội tỉnh. Đối với những thị trường lân cận, nguồn cung thịt heo và thịt gà còn rất dồi dào và có khả năng kết nối, cung ứng cho nhiều tỉnh, thành khác. Vì vậy, bài toán đặt ra lúc này ở Bình Dương là làm sao để mở rộng thị trường, tiêu thụ hết số đầu heo đã đến kỳ xuất chuồng”, ông Lê Thành Tâm nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai, cho biết: "Giá heo hơi tại địa phương đang ở mức thấp, dao động 48.000 - 53.000 đồng/kg, trong khi hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi, vật tư chăm sóc đang neo ở mức rất cao. Đây là điều rất khó cho người chăn nuôi. Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn heo, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cần có giải pháp khi giá heo hơi xuống mức thấp".

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam - Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Tuy hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lí do khách quan và chủ quan.

“Trong bối cảnh giá heo hơi tiếp tục giảm sâu và duy trì ở mức thấp, thậm chí thấp hơn giá thành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có các biện pháp cần thiết, cũng như có sự phối hợp với Bộ Công Thương để đưa giá heo hơi về mức phù hợp với thị trường để đảm lợi ích cân đối giữa các bên”, ông Đạt kiến nghị.